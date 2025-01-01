Jeju Air Uçağının Kazası: Karakutular İnceleniyor

Dünya

(ANKARA) - Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 29 Aralık'ta havaalanına zorunlu iniş yaptıktan sonra duvara çarparak infilak eden Jeju Air'e ait uçağın karakutularından birini açarak içindeki verileri incelemeye aldıklarını bildirdi.

Bangkok'tan hareket eden Jeju Air'a ait Boeing 737-800 tipi uçağın 29 Aralık Pazar günü Muan Uluslararası Havaalanı'na zorunlu iniş yaptıktan sonra pistin sonundaki bir duvara çarparak alev alıp infilak etmesi sonucu uçaktaki 181 kişiden 179'u hayatını kaybetmiş, mürettebattan 2 kişi ise kurtarılmıştı.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, müfettişlerin kaza yapan uçağın kara kutularından birini açarak içindeki verileri incelemeye aldıklarını açıkladı. Kokpit ses kayıt cihazından elde edilen veriler, müfettişler tarafından incelenerek bir ses dosyasına dönüştürülecek. Daha sonra ikinci karakutu olan uçuş veri kayıt cihazı analiz için ABD'ye gönderilecek.

Müfettişler, uçuş ve ses kayıt cihazlarındaki verilerin uçak kazasına neden olan olaylar hakkında bilgi vereceğini umuyor. Fakat müfettişler, kazada hasar gören ve önemli bir konektörü eksik olan uçuş veri kayıt cihazının yerel olarak deşifre edilmesinin mümkün olmadığını söylüyor. Kazanın nedenine ilişkin birçok soru cevapsız kalırken, müfettişler kuş çarpması ya da hava koşullarının oynadığı rolü araştırıyor. Pistin sonundaki beton duvar da incelenirken; bazı uzmanlar bu duvarın kazanın etkisini daha da arttırmış olabiliğini düşünüyor.

Güney Koreli uzmanların ABD'deki analiz sürecine dahil olacaklarını belirten yetkililer, uçuş veri kayıt cihazının ne zaman teslim edileceği konusunda ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ile görüşme halinde olduklarını da belirtti. NTSB, uçağın düşme nedeninin araştırılmasına yardımcı olmak üzere Güney Kore'nin Muan ilçesindeki kaza bölgesine yetkililer gönderdi.

Öte yandan,Jeju Air Genel Müdürü Kim Yi-bae, dün düzenlediği basın toplantısında, "havayolu şirketinin kazada ölenlerin aileleri için acil durum tazminatı hazırladığını ve cenaze masraflarını karşılayacağını" söyledi. Kim Yi-bae, ayrıca uçağın uçuş öncesi yapılan incelemesinde "herhangi bir sorun" bulunmadığını ifade etti.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.