Joe Biden, Oğlu Hunter Biden\'ı Affetti

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ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti.

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı. Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı'nın kararlarına müdahale etmeyeceğimi söyledim ve oğlumun haksız şekilde yargılandığını izlerken de sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık" ifadesini kullandı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin, davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın 'siyasi bir intikam' meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti.

Biden, "Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum. Umarım, Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır" açıklamasında bulundu.