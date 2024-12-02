Joe Biden, Oğlu Hunter Biden'ı Affetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Joe Biden, Oğlu Hunter Biden'ı Affetti

Joe Biden, Oğlu Hunter Biden\'ı Affetti

ABD Başkanı Joe Biden, oğlu Hunter Biden'ı vergi kaçırma ve silah edinme usulsüzlükleri nedeniyle af etti. Biden, kararının arkasındaki nedenleri ve adalet sistemine olan inancını açıkladı.

02.12.2024 09:58  Güncelleme: 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce verdiği sözün aksine, vergi kaçırmaktan ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden'ı affetti.

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak, oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini kamuoyu ile paylaştı. Biden, "Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı'nın kararlarına müdahale etmeyeceğimi söyledim ve oğlumun haksız şekilde yargılandığını izlerken de sözümü tuttum. Hunter'ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık" ifadesini kullandı.

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçilerin, davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, Hunter'la ilgili davanın 'siyasi bir intikam' meselesine dönüştürüldüğünü iddia etti.

Biden, "Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum. Umarım, Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Joe Biden, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Joe Biden, Oğlu Hunter Biden'ı Affetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:27:36. #1.13#
SON DAKİKA: Joe Biden, Oğlu Hunter Biden'ı Affetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.