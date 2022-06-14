Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir? - Son Dakika
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BBC

Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?

14.06.2022 01:38
Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?

Kanadalı pop yıldızı hafta sonu paylaştığı bir video ile nadir görülen Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını duyurdu.

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber 10 Haziran'da paylaştığı videoda, nadir görülen bir yüz felcine yakalandığını ve bu nedenle dünya turnesinin geri kalanındaki konserleri iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Bieber'ın Instagram'dan yayınladığı videoda Ramsay Hunt sendromu (RHS) adı verilen ve bir virüsün yol açtığı bu hastalığın etkileri de açıkça gözüküyordu.

Şarkıcının iyileşmesinin ne kadar süreceği henüz bilinmese de hastalıkla ilgili bilinenleri derledik.

Ramsey Hunt sendromuna ne yol açıyor?

RHS varicella zoster virüsü (VZV) denilen bir virüs nedeniyle tetikleniyor.

Bu virüs insanlarda iki yaygın hastalığa daha yol açıyor: Suçiçeği ve zona.

RHS, bu virüsün yüz kaslarını kontrol etmeyi sağlayan sinir hücresini enfekte etmesi sonucu oluşuyor.

Facial Palsy (Yüz Felci) UK derneğine göre bu sendromu yaşayan kişilerin tamamı, çocukluğunda suçiçeği geçirmiş kişiler. Vücutları bu virüsü yenmiş olsa da, virüs inaktif bir şekilde sinirlerde yaşamaya devam edebiliyor.

Bir süre sonra ise VZV tekrar aktive olabiliyor. Bunun ardındaki neden tam olarak bilinmese de bağışıklık sisteminin düşmesinin bir tetikleyici olabileceği düşünülüyor.

Bir diğer faktör ise stres. Yüksek stres zonayla da ilişkilendiriliyor.

Belirtileri neler?

Bieber'ın paylaştığı videoda da görüldüğü gibi en bariz semptomlardan biri, etkilenen yüz kaslarının güç kaybetmesi.

Diğer belirtiler arasında ise yüz, kulak, ağız içi ve kafa derisinde kabarcıklar ve kaşıntı yer alıyor.

Bazı insanlar da duyma kaybı ve şiddetli acı bildiriyor.

Bulaşıcı mı?

Suçiçeğinin aksine zona ve RHS bulaşıcı değil.

Fakat doktorlar, suçiçeği veya zona geçirmemiş kişilerin, RHS'li birinin açık yarasından virüs kapabileceği uyarısında bulunuyor.

Ne kadar yaygın?

Ramsey Hunt sendromu nadir görülen bir virüs. ABD'deki Ulusal Nadir Görülen Hastalıklar Örgütü, her 100 bin kişiden beşinde görüldüğünü tahmin ediyor.

Kanser için bu oran 100 bin kişide 440.

Nasıl teşhis ediliyor ve tedavisi ne?

Doktorlar hastalığa teşhis koyabilmek için kan testi öneriyor.

Antiviral ilaçlar, steroid, ağrı kesici ve yüz egzersizleri tedavide kullanılan yöntemler arasında.

Hastalığa yakalananların büyük bir kısmı tamamen iyileşse de sinir hasarının yüksek olduğu vakalarda tam iyileşme daha uzun sürebiliyor.

Az sayıda vakada ise yüz felcinin bir kısmının veya işitme kaybının kalıcı hale gelmesi mümkün.

Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?
Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?
Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir?
YORUMLAR
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Kaynak: BBC

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BBC
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