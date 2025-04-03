Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı - Son Dakika
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Dünya

Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı

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Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sırasında, Güney Koreli Kwon Young Jun, karısını ve kızını kurtarmak için iki gökdelen arasında 600 feet uzunluğundaki kırık bir gökyüzü köprüsünü geçerek büyük bir cesaret örneği sergiledi. Kwon, deprem aniden başlayınca, eşinin ve kızının bulunduğu diğer binaya geçmek için harekete geçti ve inanılmaz bir atlayış yaptı.

03.04.2025 10:17  Güncelleme: 10:23
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Myanmar'da gerçekleşen korkunç deprem sırasında, bir baba, karısını ve kızını kurtarmak için iki yıkılmak üzere olan gökdelenin arasında inanılmaz bir atlayış yaptı. Güney Koreli Kwon Young Jun, Bangkok'ta bulunduğu sırada, 7.7 büyüklüğündeki depremin Tayland'a da etki etmesinin hemen ardından, 600 feet uzunluğundaki kırık bir gökyüzü köprüsünü geçerek büyük bir cesaret örneği sergiledi.

Kwon Young Jun, Park Origin Thonglor adlı lüks konut kompleksinin 52. katında egzersiz yapıyordu. Deprem aniden başlayınca, Kwon paniğe kapılmadan hemen, eşinin ve kızının bulunduğu diğer binaya geçmek için harekete geçti. Gördüğü boşluğu fark ederek, yıkılmakta olan binanın arasındaki boşluğu geçti.

O anlar, aşağıdaki insanlar tarafından kameraya kaydedildi. Gökdelenler şiddetle sallanırken, babanın korkusuzca yaptığı atlayış, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Kwon'un eşi, 35 yaşındaki güzellik influencer'ı Sukanya Yutuam, 30. katta evlerindeydi. Deprem sırasında yaşadığı korkuyu şöyle anlattı: "Çok tehlikeli bir durumdu. Videoyu izlediğimde, herkes gibi ben de büyük bir şok yaşadım. Kocam içgüdülerine güvenerek atladı. Kimse mantıklı düşünme fırsatı bulamadı."

Kwon, mucizevi bir şekilde yalnızca birkaç küçük sıyrıkla atlatırken, diğer binaya geçtikten sonra ailesinin güvenli bir şekilde tahliye olduğunu öğrendi. Hemen binadan çıkarak, onları dışarıda güven içinde buldu.

Cuma günü, Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, ülkede büyük yıkıma yol açtı. Şu ana kadar 2.886 kişinin hayatını kaybettiği, 4.639 kişinin yaralandığı ve 373 kişinin kaybolduğu bildirildi. Ancak, gerçek ölü sayısının daha yüksek olabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, depremin Myanmar'daki savaşın yarattığı derin krizle birleşerek durumu daha da zorlaştırdığına dikkat çekti.

Depremin merkez üssü Myanmar'da olsa da, Bangkok'ta da şiddetli artçı şoklar hissedildi. Bir inşaat halindeki gökdelen çöktü ve en az 20 kişinin ölümüne, onlarca kişinin kaybolmasına yol açtı.

Park Origin Thonglor'un geliştiricileri, binaların yapısal olarak sağlam olduğunu ve gökyüzü köprüsünün, aşırı olaylarda, özellikle depremlerde, ayrılacak şekilde tasarlandığını belirtti.

Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı
Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı
Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı
Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı

3-sayfa, Myanmar, Tayland, Gündem, Deprem, Yaşam, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kahraman baba, deprem sırasında bir gökdelenden diğerine atlayarak ailesini kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • astragan:
    depremde gökdelenden adam kurtarmak nasıl oluyor? 2 0 Yanıtla
  • 232379:
    Güleceğim Yoktu Evliya Çelebi Bile Kanatlar İle Uçamamış Bu Adam Hangi Kanatları Takıp Uçmuş Yalanınızı S.........M 0 0 Yanıtla
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