Kaloğlu'ndan Saldırıya Kınama

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – CHP Berlin Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Kaloğlu, "Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, aynı zamanda siyasetin ahlakına, toplumsal barışa ve demokratik değerlere yapılmış bir provokasyondur" dedi.

CHP Berlin Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı paylaştı, cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yapılan fiziksel saldırıya tepki gösterdi.

"Sırrı Süreyya Önder'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum" diyen Kaloğlu, Önder'in siyasette, sanatta ve edebiyatta derin izler bıraktığını vurgulayarak, "Düşünceleriyle ve duruşuyla pek çok insana ilham vermiş kıymetli bir şahsiyetti. Ailesine, sevenlerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyor, hatırasını saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı da kınayan Kaloğlu, "Bu çirkin ve alçak saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, aynı zamanda siyasetin ahlakına, toplumsal barışa ve demokratik değerlere yapılmış bir provokasyondur" dedi.

Kaloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cenaze gibi kutsal bir ortamda, acıya saygı duymadan sergilenen bu seviyesiz tavır, insanlıkla bağdaşmaz. Bunu yapanlar ne insanlıkla ne vicdanla bağdaşır. CHP Berlin olarak bu saldırının faillerinin derhal ortaya çıkarılmasını, gerekli adli ve idari süreçlerin ivedilikle başlatılmasını bekliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in dimdik duruşunun yanındayız. Bu tür saldırılar bizi yıldıramaz, aksine birliğimizi, kararlılığımızı ve mücadele azmimizi daha da güçlendirir. Saldırıyı kınıyoruz. Lanetliyoruz. Asla unutmayacağız."