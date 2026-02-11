Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika
Dünya

Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı

Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
11.02.2026 06:05
Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralı 25 kişiden bazılarının hayati tehlikesi sürüyor. Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden yapılan açıklamada saldırganın da okul içinde ölü bulunduğu ifade edildi. Saldırı sonrası bölgedeki tüm okullar kapatıldı.

Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletindeki bir lisede salı öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

SALDIRGAN DA ÖLÜ BULUNDU

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Britanya Kolombiyası'ndaki Tumbler Ridge belediyesinde düzenlenen bir saldırıda çok sayıda kişi ölü olarak bulundu. Polis, şüphelinin de ölü bulunduğunu bildirdi.

EN AZ 25 KİŞİ YARALANDI

Kanada ulusal yayın kuruluşu CBC, Kanada polisine atıfta bulunarak, saldırıda en az 25 kişinin yaralandığını ve aralarında hayati tehlikesi bulunan kişilerin olduğunu ifade etti.

"POLİSLER ÇOK SAYIDA CANSIZ BEDEN BULDU"

Kanada Kraliyet Atlı Polisi, Britanya Kolombiyası'ndaki silahlı saldırıyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, Tumbler Ridge ortaokulunda aktif bir silahlı saldırgan olduğuna dair bir ihbar aldıklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Olayla ilk müdahale kapsamında polis, tehdidi tespit etmek için okula girdi. Arama sırasında polis memurları çok sayıda cansız beden buldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi de, kendi kendine verdiği bir yara sonucu ölmüş halde bulundu."

SALDIRI SONRASI OKULLAR KAPATILDI

Tumbler Ridge'deki ilkokul ve ortaokullar, bu öğleden sonra yaşanan silahlı saldırının ardından haftanın geri kalanında kapalı kalacak. Okul bölgesi internet üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün Tumbler Ridge topluluğunda yaşanan trajik olaylar nedeniyle, Tumbler Ridge Ortaokulu ve Tumbler Ridge İlkokulu hafta sonuna kadar kapalı olacaktır. İlçe yönetimi destekleri sağlayacak ve desteklerin nerede ve nerelerde verileceğine dair bilgileri sosyal medyada paylaşacağız."

"ACİL DURUM UYARISI SONA ERDİRİLDİ"

Britanya Kolombiyası Kamu Güvenliği Bakanı ve Başsavcısı Nina Krieger olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek, ofisinin "soruşturmayı ve Tumbler Ridge halkını desteklemek için her türlü kaynağı seferber edeceğini" sözlerine ekledi.

Krieger açıklamasına şöyle devam etti; "Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Tumbler Ridge'deki acil durum uyarısını sona erdirdi. Polis, herhangi bir şüpheli veya halka yönelik devam eden bir tehdit olduğuna inanmıyor.

Bugünkü yıkıcı olaylar, toplumu ve tüm eyaleti derinden sarsıyor. Düşüncelerim kurbanlarla, aileleriyle ve tüm Tumbler Ridge topluluğuyla birlikte. RCMP'ye ve ilk müdahale ekiplerine gösterdikleri acil ve cesur tepki için teşekkür etmek istiyorum. Soruşturmayı ve Tumbler Ridge halkını desteklemek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."

