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Kanada'da polis, bir haftanın ardından sınır köprüsündeki protestocuları dağıttı - Son Dakika
BBC

Kanada'da polis, bir haftanın ardından sınır köprüsündeki protestocuları dağıttı

14.02.2022 07:22
Kanada'da polis, bir haftanın ardından sınır köprüsündeki protestocuları dağıttı

Kanada ile ABD arasında sınırı oluşturan köprünün üzerinde günler süren protestolar, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Kanada ile ABD arasında sınırı oluşturan köprünün üzerinde günler süren protestolar, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Covid aşısı sertifikası zorunluluğuna karşı çıkan kamyon şoförleri, yaklaşık bir haftadır Ontario, Windsor'da bulunan Ambassador Köprüsü'nde eylem yaparak kritik sınır geçişinde ulaşımı engellemişti.

Cuma günü bir hakim, protestoların durması kararı vermişti ancak onlarca kamyon şoförü köprüden ayrılmayı reddetmişti.

Pazar günü polis, hakim kararını gerekçe göstererek köprüye girdi ve tüm protestocuları dağıttı. Ancak sınır köprüsü henüz ulaşıma açılmadı.

Ontario polisinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre 10'un üzerine protestocu müdahale sırasında "mülke zarar vermek" suçlamasıyla gözaltına alındı. Bazı şoförlerin araçlarına da el konuldu.

Polisin köprüdeki protestocuları dağıtma çabası Cumartesi günü başlamıştı. Polisle görüşen bazı kamyon şoförleri köprüyü terk ederken bazıları ayrılmayı reddetti. Polisin kalanlara müdahale edeceği belli olunca bazı kamyon şoförleri arkadaşlarına destek olmak için geri döndü ve köprü yeniden kalabalıklaştı.

Pazar sabahı ise köprüden yaklaşık 20-30 kişilik bir eylemci grup kaldığında polis müdahale ederek köprüyü açtı.

Köprünün önümüzdeki birkaç saat içinde ulaşıma da açılması bekleniyor.

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Son Dakika Dünya Kanada'da polis, bir haftanın ardından sınır köprüsündeki protestocuları dağıttı - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Kanada'da polis, bir haftanın ardından sınır köprüsündeki protestocuları dağıttı - Son Dakika
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