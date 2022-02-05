Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek

Bağış toplama platformu GoFundMe bugün yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücülerine yardım için toplanan milyonlarca doları sahiplerine iade edeceklerini duyurdu. Başka bir bağış platformu olan GiveSendGo, bağışları kabul edeceğini açıkladı.

Internet üzerinden bağış toplama platformu GoFundMe, Kanada'da Kovid aşısı zorunluluğunu protesto eden kamyon ve TIR şoförleri için başlatılan 'Özgürlük Konvoyu 2022' bağış kampanyasını durdurduğunu belirterek bağışları sahiplerine iade edeceğini duyurdu. Yetkililer, dünkü açıklamalarında "GoFundMe, barışçıl protestoları destekliyor ve Özgürlük Konvoyu 2022 bağış toplama etkinliğinin ilk oluşturulduğunda amacının bu olduğuna inanıyoruz. Artık, daha önce barışçıl olan gösterinin, polisin şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili raporlarıyla işgal haline geldiğine dair güvenlik güçlerinden kanıtlarımız var" ifadelerini kullanmıştı.