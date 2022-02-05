Üye Girişi
Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek - Son Dakika

Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek

05.02.2022 13:50
Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek

Bağış toplama platformu GoFundMe bugün yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücülerine yardım için toplanan milyonlarca doları sahiplerine iade edeceklerini duyurdu.

Bağış toplama platformu GoFundMe bugün yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunu protesto eden Kanadalı kamyon ve TIR sürücülerine yardım için toplanan milyonlarca doları sahiplerine iade edeceklerini duyurdu. Başka bir bağış platformu olan GiveSendGo, bağışları kabul edeceğini açıkladı.

Internet üzerinden bağış toplama platformu GoFundMe, Kanada'da Kovid aşısı zorunluluğunu protesto eden kamyon ve TIR şoförleri için başlatılan 'Özgürlük Konvoyu 2022' bağış kampanyasını durdurduğunu belirterek bağışları sahiplerine iade edeceğini duyurdu. Yetkililer, dünkü açıklamalarında "GoFundMe, barışçıl protestoları destekliyor ve Özgürlük Konvoyu 2022 bağış toplama etkinliğinin ilk oluşturulduğunda amacının bu olduğuna inanıyoruz. Artık, daha önce barışçıl olan gösterinin, polisin şiddet ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili raporlarıyla işgal haline geldiğine dair güvenlik güçlerinden kanıtlarımız var" ifadelerini kullanmıştı.

Başka bir çevrimiçi bağış toplama platformu olan GiveSendGo, GoFundMe'nin geri çekilmesinden kısa bir süre sonra konvoy için bağış kabul edeceğini açıkladı. Kanadalı kamyon ve TIR şoförleri, hükümetin Kovid-19 aşısı zorunluğu getirmesine üzerine ülkenin büyük kentlerinde ve yollarda konvoy oluşturarak geçen hafta sonu protestolara başlamıştı.   ELON MUSK'TAN TEPKİKanadalı sürücülerin protestolarına Tweetleriyle destek veren Elon Musk, bağış platformunun bu kararını eleştirmek için aynı platformun 2020'de başka bir protesto için yaptığı bağış kampanyasını örnek göstererek "Çifte Standart?" diye sordu.


Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek
Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek
Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek
Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek
YORUMLAR
500

Özgürlük Konvoyu, Elon Musk, Protesto, Kanada, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek - Son Dakika Dünya


Son Dakika Haberleri
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:04 Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:38 Bomba teklif! Galatasaray tişörtü giydiği için kulüpten gönderilen Egehan transfer oluyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 13:57:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kanadalı sürücülerin protestolarına yapılan milyonlarca dolarlık bağışlar iade edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement