Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı

12.04.2022 13:57

Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, başladığı nokta olan Çin'de yeniden ortaya çıktı. Ülkenin en büyük ve kalabalık şehirlerinden biri olan Şangay'da yükselen vakalar sebebiyle 26 milyon insan karantina altına alınırken, bölgeden birbirinden dikkat çekici görüntüler geliyor. İnternette paylaşılan bir videoda, karantinaya girmeyi kabul etmeyen bir vatandaşın hükümet görevlileri tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar yer aldı.

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü

APARTMANLARDAN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorunların baş göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların çığlıklarının yükseldiği anlar yer almıştı.

Korona nedeniyle kapatılan Şangay'da karantinaya girmeyi reddeden vatandaş tekme tokat dövüldü

KARANTİNAYA GİRMEYİ REDDEDİNCE TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bölgeden bugün servis edilen bir videoda ise şehirde uygulanan kapanmanın ne derece sert olduğu gözler önüne serildi. Karantinaya girmeyi reddeden bir vatandaşın Çin hükümet yetkilileri tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.

YORUMLAR
500
Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı? Şangay neden 'gevşetilmiş' Covid önlem politikasını bıraktı? Tesla'nın Çin'deki Fabrikası, Yılın Birinci Çeyreğinde 180.000'den Fazla Otomobil Sattı Tesla'nın Çin'deki Fabrikası, Yılın Birinci Çeyreğinde 180.000'den Fazla Otomobil Sattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Shanghai, Hükümet, Wuhan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:02:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement