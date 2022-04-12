Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.
Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.
Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorunların baş göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların çığlıklarının yükseldiği anlar yer almıştı.
Bölgeden bugün servis edilen bir videoda ise şehirde uygulanan kapanmanın ne derece sert olduğu gözler önüne serildi. Karantinaya girmeyi reddeden bir vatandaşın Çin hükümet yetkilileri tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.
Son Dakika › Dünya › Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı - Son Dakika