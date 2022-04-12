Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı - Son Dakika

Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Çin'in en büyük ve kalabalık şehirlerinden Şangay, yükselen vaka sayıları sonrası "Yeni Wuhan" olarak kabul ediliyor. 26 milyonu aşkın kişinin yaşadığı kentte, önceki gün 24 bin 943 kişinin Kovid 19 testi pozitif çıktı.

"SIFIR VAKA" POLİTİKASI ÜLKEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Finans merkezinde "sıfır vaka" politikaları kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yalnızca sağlık çalışanları, gönüllüler ve teslimat personelleri evlerinden ayrılabiliyor.

APARTMANLARDAN ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Milyonlarca insanın yaşadığı şehirde uygulanan kapanma açlık sorunların baş göstermesine neden olurken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bazı videolarda apartmanlarından dışarıya adım atamayan insanların çığlıklarının yükseldiği anlar yer almıştı.

KARANTİNAYA GİRMEYİ REDDEDİNCE TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Bölgeden bugün servis edilen bir videoda ise şehirde uygulanan kapanmanın ne derece sert olduğu gözler önüne serildi. Karantinaya girmeyi reddeden bir vatandaşın Çin hükümet yetkilileri tarafından tekme tokat dövüldüğü görüntüler dünya gündemine bomba gibi düştü.