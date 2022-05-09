Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi! - Son Dakika

ABD'de meydana gelen bir hırsızlık olayında ilginç anlar yaşandı. Teksas eyaletinde yaşayan bir kadın, komşusunun evine gelen kargoyu gözüne kestirdikten sonra kargoyu alıp yeniden evine doğru koşmak istedi.

BİR ANDA GÖĞÜSLERİ AÇILDI

Kadının kargoya doğru hamle yaptığı sırada beklenmedik bir durum yaşandı ve genç kadının göğüsleri ortaya çıktı. Panik yaşayan kadın, kargoyu eline alır almaz geri koşmaya başladı.

KAMERALARDAN KAÇMADI

Genç kadın, olay yerinden hızlı şekilde uzaklaşsa da o anlar evin güvenlik kameralarından kaçmadı. Kadının elbisenin düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi. Ayrıca polis şimdi her yerde, görüntülerden tespit edilen kadını arıyor.