Karlsruhe'de Tanker ve Tramvay Çarpıştı - Son Dakika
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Dünya

Karlsruhe'de Tanker ve Tramvay Çarpıştı

Karlsruhe yakınlarında tanker ve tramvayın çarpışması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

12.03.2025 01:55
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) - Almanya'nın Karlsruhe kenti yakınlarında, bir tanker ile tramvayın çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Kaza, Karlsruhe'nin kuzeyinde, Ubstadt-Weiher beldesi yakınlarında bulunan bariyersiz bir hemzemin geçitte meydana geldi. İlk açıklamalara göre, kazada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak akşam saatlerinde polis, ölü sayısının üçe yükseldiğini duyurdu.

Landesstraße 552 otoyolunda, Zeutern kasabasının girişine yakın bir noktada meydana gelen çarpışmanın ardından hem tanker hem de tramvay alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1,5 saat içinde kontrol altına alabildi. Kazada ağır yaralanan tanker sürücü helikopterle hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerden biri, ağır yanıklar nedeniyle kimliği henüz tespit edilemedi. Yetkililer, ölenlerden birinin tramvay sürücüsü olup olmadığını araştırıyor.

Araştırma ve soruşturma devam ediyor

Polis yetkilileri, kazanın nasıl meydana geldiğini araştırıyor. Olayda sinyalizasyon sisteminin çalışıp çalışmadığı ya da sinyallerin göz ardı edilip edilmediği henüz netlik kazanmadı. Yangın sonrası yoğun dumanın tehlike oluşturabileceği endişesiyle Katwarn uyarı sistemi devreye girdi. Ancak yaklaşık 1,5 saat sonra yetkililer, dumanın artık tehlike arz etmediğini duyurdu.

Kazaya karışan şehir treni, Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) yetkilileri, Zeutern ile Odenheim arasındaki yolun gün boyunca kapalı olacağını ve bu süre zarfında otobüslerle ulaşım sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Karlsruhe'de Tanker ve Tramvay Çarpıştı - Son Dakika

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