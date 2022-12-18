Danimarkalı sunucudan skandal hareket! Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzetti - Son Dakika
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Danimarkalı sunucudan skandal hareket! Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzetti

18.12.2022 08:57

Katar'da devam eden Dünya Kupası'na odaklanan futbolseverler, Danimarka'dan gelen skandal bir haberle sarsıldı. Soren Lippert isimli bir sunucu, televizyon ekranlarında Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi. Danimarkalı sunucunun hareketi büyük tepki toplarken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Lippert'i ırkçılık ile suçladı.

Futbolun kalbi haftalardır Katar'da atıyor. Bugün dünyanın en büyüğünün belirleneceği final için nefesler tutulmuşken Danimarka'dan skandal bir haber geldi. Dün oynanan maç ile üçüncülüğü Hırvatistan'a kaptıran Faslı oyuncular canlı yayında maymuna benzetildi.

Danimarkalı sunucudan canlı yayında skandal sözler! Faslı futbolcuları maymuna benzetti
Faslı oyuncu Boufal ülkesini yarı finale çıkaran zafer sonrası annesi ile sahada kucaklaşmıştı.

SKANDAL HAREKET

Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunuculuk yapan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi. Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak şu ifade kullandı kullandı; "Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar."

Danimarkalı sunucudan canlı yayında skandal sözler! Faslı futbolcuları maymuna benzetti

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken sunucu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı, Danimarkalı sunucu ırkçılık ile suçlandı. Skandalın baş rolündeki sunucu ve kanaldan ise henüz bir açıklama gelmedi.

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2022 FIFA Dünya Kupası 2022 FIFA Dünya Kupası Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için karşı karşıya Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası'nda üçüncülük için karşı karşıya

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Son Dakika Dünya Danimarkalı sunucudan skandal hareket! Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarkalı sunucudan skandal hareket! Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzetti - Son Dakika
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