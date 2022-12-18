Danimarkalı sunucudan skandal hareket! Faslı futbolcuları ve annelerini maymuna benzetti

Futbolun kalbi haftalardır Katar'da atıyor. Bugün dünyanın en büyüğünün belirleneceği final için nefesler tutulmuşken Danimarka'dan skandal bir haber geldi. Dün oynanan maç ile üçüncülüğü Hırvatistan'a kaptıran Faslı oyuncular canlı yayında maymuna benzetildi.

Faslı oyuncu Boufal ülkesini yarı finale çıkaran zafer sonrası annesi ile sahada kucaklaşmıştı.

SKANDAL HAREKET

Danimarka kanalı TV 2 Nyheder'da sunuculuk yapan Soren Lippert, Faslı oyuncuların annelerine sarıldığı anlar gösterilirken maymunların birbirlerine sarıldığı fotoğraf karesini havaya kaldırarak kameralara gösterdi. Lippert daha sonra maymun fotoğrafına bakarak şu ifade kullandı kullandı; "Birbirlerine bağlı oldukları için bunu Katar'da, Fas'ta aile toplantılarında da yapıyorlar."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

O anlara ait görüntüler kısa sürede viral olurken sunucu sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı, Danimarkalı sunucu ırkçılık ile suçlandı. Skandalın baş rolündeki sunucu ve kanaldan ise henüz bir açıklama gelmedi.