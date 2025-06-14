Kate Middleton, Trooping the Colour töreninde zerafetiyle göz kamaştırdı

Trooping the Colour Töreninde Kraliyet Ailesinden Renkli Görüntüler: Kate ve Charlotte Gülümsedi, William Tanınmakta Zorlandı

İngiltere Kralı III. Charles'ın resmi doğum günü kutlamaları kapsamında her yıl düzenlenen Trooping the Colour töreni, bu yıl da büyük bir katılımla ve güneşli bir havada gerçekleşti. Kraliyet ailesinin öne çıkan isimleri Buckingham Sarayı'na ulaştığında, törende sıcak ve samimi anlar yaşandı.

Galler Prensesi Kate ve kızı Prenses Charlotte, kalabalığa gülümseyerek verdikleri pozla ilgi odağı oldu. Kate ve eşi Prens William, araçlarının arka koltuğunda 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte yer alırken; 10 yaşındaki Charlotte ve 11 yaşındaki Prens George ön koltukta oturdu. Charlotte kalabalığa el sallarken, Kate ve William'ın sevgi dolu bakışları dikkat çekti.

Aileyi, Edinburgh Dükü Prens Edward ve eşi Düşes Sophie takip etti. Çiftin çocukları Lady Louise (21) ve James (17) törende yer almadı.

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, üstü açık bir arabayla halkı selamlayarak Mall boyunca ilerledi. Prens William ise törende at üzerinde yer aldı. William'ın görünümü, alışılmışın dışında olduğu için birçok kişi tarafından ilk bakışta tanınamadı.

Kate, üç çocuğuyla birlikte törende bir arabada yer aldı. Prens George ve Prens Louis, birbirleriyle uyumlu kıyafetleriyle dikkat çekerken, Charlotte ve annesi Kate arasındaki sevgi dolu anlar objektiflere yansıdı.

Binlerce kraliyet hayranı, törende Mall boyunca sıralanarak aileye coşkulu tezahüratlar yaptı. Törene ayrıca, Perşembe günü Hindistan'da düşen Air India uçağında hayatını kaybeden 241 kişi için bir dakikalık saygı duruşu damga vurdu. Uçakta bulunan 53 İngiliz yolcudan sadece birinin kurtulduğu, toplam can kaybının ise en az 270 olduğu bildirildi.

Törende Prens William, Prenses Anne ve Edinburgh Dükü gibi kıdemli kraliyet mensupları, askerî üniformalarıyla at üzerinde yer alırken siyah kol bantları takarak kazada hayatını kaybedenleri andı.

Kraliçe Camilla, beyaz ipekten gümüş işlemeli bir elbise, Philip Treacy tasarımı şapkası ve Grenadier Muhafızları broşuyla dikkat çekti.

Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Mall'da toplanarak kraliyet ailesini görmek için bekledi. Tören sırasında küçük bir grup protestocu da "Benim Kralım Değil" yazılı pankartlar taşıdı.