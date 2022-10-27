Sevgilisi ve üvey annesini ilişkiye girerken yakalayan İngiliz televizyon yıldızı Jess O'Connor'dan itiraf: İntihar etmeyi bile düşündüm

İngiliz televizyon yıldızı Jess O'Connor aldatılma hikayesiyle izleyenleri şaşırttı. Üvey annesi ve erkek arkadaşını ilişkiye girerken gördüğünü söyleyen ünlü isim bu olayın babasını da yıktığını söyledi.

"YATAK ODASINDAN SESLER GELİYORDU"

Asıl mesleği diş hijyen uzmanı olan Jess, o geceyi şöyle anlattı. "Bir gece üvey annemle kaldığım eve erkek arkadaşım Danny'i davet ettim. Çok yorgun olduğum için uyumaya gittim. O sırada erkek arkadaşım ve üvey annem alkol almaya devam ediyorlardı. O zaman erkek arkadaşım 24, üvey annem 52 yaşındaydı. Sabaha karşı uyandığımda erkek arkadaşım yatakta değildi. Yatak odasından çıkıp kendisini evde aramaya başladım. Evin üst kısmından sesler gelince yukarı çıktım. Üvey annemin odasına girince erkek arkadaşım ve üvey annemi cinsel ilişkiye girerken yakaladım.

BABASI ÜVEY ANNESİNİ TERK ETTİ

Yaşadığı travmayı beş yıl boyunca atlatamayan Jess'in, uzun süre terapi gördükten sonra öz güveni geldi. Olaydan sonra Jess'in babası üvey annesini terk etti. Erkek arkadaşı ve üvey annesi bir süre daha ilişkilerini devam ettirdi.