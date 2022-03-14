Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya - Son Dakika
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Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya

14.03.2022 14:56
Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan acı bir haber geldi. Yetkililer, çatışmaların şiddet kazandığı Mariupol'de 2500 sivilin yaşamını yitirdiğini, kalanların ise açlık ve susuzlukla savaştığını duyurdu.

24 Şubat'tan beri Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'dan endişe yaratan bir açıklama geldi.

"BİLGİLER ŞEHİR YÖNETİMİNİNDEN"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, bugün katıldığı bir TV programında Rusya'nın baskıyı artırdığı Mariupol'de yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.

Arestoviç, saldırının başladığı günden beri Karadeniz kıyısındaki liman kenti Mariupol'de 2500'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya'nın bölgeye giden insani yardımları engellediğini de söyleyen Ukraynalı yetkili bu verilerin Mariupol şehir yönetiminden alındığına da dikkat çekti.

"SU VE YİYECEK BULAMIYORLAR"

Arestoviç ayrıca, liman kentinin yiyecek ve su rezervlerinin tükenmekte olduğunu ve şehri ablukaya alan Rus güçlerinin askeri olmayan hedefleri bombalamaya devam ettiğini ileri sürdü. Zelenski'nin danışmanı "12 gündür insanlar zor durumda. Şehirde elektrik, su ve ısıtma yok. Neredeyse hiç mobil iletişim yok. Son yiyecek ve su rezervleri de tükeniyor" diye konuştu.

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