Katliam! Mariupol'de ölen sivillerin sayısı 2500'e ulaştı, kalanlar açlık ve susuzlukla karşı karşıya - Son Dakika

24 Şubat'tan beri Rusya'nın saldırısı altında olan Ukrayna'dan endişe yaratan bir açıklama geldi.

"BİLGİLER ŞEHİR YÖNETİMİNİNDEN"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, bugün katıldığı bir TV programında Rusya'nın baskıyı artırdığı Mariupol'de yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı.

Arestoviç, saldırının başladığı günden beri Karadeniz kıyısındaki liman kenti Mariupol'de 2500'den fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Rusya'nın bölgeye giden insani yardımları engellediğini de söyleyen Ukraynalı yetkili bu verilerin Mariupol şehir yönetiminden alındığına da dikkat çekti.

"SU VE YİYECEK BULAMIYORLAR"

Arestoviç ayrıca, liman kentinin yiyecek ve su rezervlerinin tükenmekte olduğunu ve şehri ablukaya alan Rus güçlerinin askeri olmayan hedefleri bombalamaya devam ettiğini ileri sürdü. Zelenski'nin danışmanı "12 gündür insanlar zor durumda. Şehirde elektrik, su ve ısıtma yok. Neredeyse hiç mobil iletişim yok. Son yiyecek ve su rezervleri de tükeniyor" diye konuştu.