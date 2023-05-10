Kaybettiği eşyasını kanalizasyonda arayan adam, hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kaybettiği eşyasını kanalizasyonda arayan adam, hastanelik oldu

10.05.2023 15:01

Brezilya'da Augusto Figueiredo, konser sırasında tuvaletini yapmak için ormanın derinliklerine ilerledi. Tuvaletini yaptığı esnada cep telefonunun kanalizasyon suyuna düştüğünü fark eden adam, cihazı bulabilmek için pislik içindeki suya daldı. Telefonunu bulamadığı gibi hastanelik olan adama tetanoz aşısı yapılırken, ayağındaki yaraya ise dikiş atıldı.

Brezilya'nın Barra da Tijuca kentinde gerçekleşen bir konserde, 30 yaşındaki Augusto Figueiredo isimli bir adam tuvaletini yaptığı sırada cep telefonunu kanalizasyon suyuna düşürdü.

PİS SUYA GİRİP TELEFONUNU ARADI

Büyük panik yaşayan adam, hemen kıyafetlerini çıkararak kirli suyun içine atladı. Saatlerce cep telefonunu bulmak için uğraşan adam, çevresindekilere kanalizasyon suyuna girmek için para teklif etti.

Tuvaletini yaparken düşürdüğü telefonunu kanalizasyonda aradı

HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra fenalaşan adam hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan adama tetanoz aşı yapıldı, ayağındaki yaraya dikiş atıldı.

"BU KADAR YANKI YARATACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Olaya ilişkin konuşan Figueiredo, "Cep telefonumu geri almak istedim. Diğer insanlara para teklif ettim ama kimse kabul etmedi. O sırada çevremde çok fazla insan vardı. Beni çektiklerini biliyordum ama bu kadar yankı yaratacağımı düşünmemiştim" dedi.

YORUMLAR
500
65 yaşındaki Brezilyalı belediye başkanıyla dünyaevine giren 16 yaşındaki güzellik kraliçesi: Çok mutluyuz 65 yaşındaki Brezilyalı belediye başkanıyla dünyaevine giren 16 yaşındaki güzellik kraliçesi: Çok mutluyuz

Brezilya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kaybettiği eşyasını kanalizasyonda arayan adam, hastanelik oldu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:28:07. #1.12#
SON DAKİKA: Kaybettiği eşyasını kanalizasyonda arayan adam, hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement