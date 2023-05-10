Kaybettiği eşyasını kanalizasyonda arayan adam, hastanelik oldu

Brezilya'nın Barra da Tijuca kentinde gerçekleşen bir konserde, 30 yaşındaki Augusto Figueiredo isimli bir adam tuvaletini yaptığı sırada cep telefonunu kanalizasyon suyuna düşürdü.

PİS SUYA GİRİP TELEFONUNU ARADI

Büyük panik yaşayan adam, hemen kıyafetlerini çıkararak kirli suyun içine atladı. Saatlerce cep telefonunu bulmak için uğraşan adam, çevresindekilere kanalizasyon suyuna girmek için para teklif etti.

HASTANELİK OLDU

Bir süre sonra fenalaşan adam hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan adama tetanoz aşı yapıldı, ayağındaki yaraya dikiş atıldı.

"BU KADAR YANKI YARATACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Olaya ilişkin konuşan Figueiredo, "Cep telefonumu geri almak istedim. Diğer insanlara para teklif ettim ama kimse kabul etmedi. O sırada çevremde çok fazla insan vardı. Beni çektiklerini biliyordum ama bu kadar yankı yaratacağımı düşünmemiştim" dedi.