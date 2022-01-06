Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Çok sayıda şehirde OHAL ilan edilirken, güvenlik güçleriyle eylemciler arasındaki çatışmaların şiddetini gitgide artırdığına dair görüntüler yağıyor.
Bölgeden gelen son görüntülerde protestolar sırasındaki gerilimin boyutu iyiden iyiye gözler önüne serilirken, yayınlanan bir videoda gösterilerde hayatını kaybeden çok sayıda kişinin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü görülüyor. Hastane morgunda çekilen videoda, ceset torbaları içindeki çok sayıda cansız bedeninin başlarında açılan mermi izleri rahatlıkla görülebiliyor.
Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düşerken Kazakistan polisi olaylara ilişkin yaptığı açıklamada gece Almatı şehrine bir saldırı gerçekleştiğini ve çok sayıda kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili "sükunet" çağrısında bulundu Son Dakika: Kazakistan yangın yeri! Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya ülkeye onlarca asker gönderdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi! Ajanslar askerlerin sevk anı görüntülerini geçti Birileri Kazakistan'da gerilimi tırmandırmak mı istiyor? Eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da sular durulmuyor! Dükkanları yağmalamaya başladılar Son Dakika! Rusya Kazakistan'daki olaylarla ilgili dış güçleri işaret etti: Devleti zayıflatmaya yönelik bir çalışma Kazakistan'da halk neden sokağa çıktı, ne istiyorlar? İşte yangın yerine dönen ülkede olup bitenin özeti Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin nedenini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu
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