Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Çok sayıda şehirde OHAL ilan edilirken, güvenlik güçleriyle eylemciler arasındaki çatışmaların şiddetini gitgide artırdığına dair görüntüler yağıyor.

HASTANE MORGUNDAN DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜLER

Bölgeden gelen son görüntülerde protestolar sırasındaki gerilimin boyutu iyiden iyiye gözler önüne serilirken, yayınlanan bir videoda gösterilerde hayatını kaybeden çok sayıda kişinin başlarından tek kurşunla öldürüldüğü görülüyor. Hastane morgunda çekilen videoda, ceset torbaları içindeki çok sayıda cansız bedeninin başlarında açılan mermi izleri rahatlıkla görülebiliyor.

ALMATI'YA GECE SALDIRISINDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR

Görüntüler dünya gündemine bomba gibi düşerken Kazakistan polisi olaylara ilişkin yaptığı açıklamada gece Almatı şehrine bir saldırı gerçekleştiğini ve çok sayıda kişinin güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildiğini belirtti.

KAZAKİSTAN'DA NELER YAŞANDI?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.