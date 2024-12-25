Kel Kartal, ABD\'nin Ulusal Kuşu İlan Edildi

Dünya

ABD'nin simgelerinden 'kel kartal' resmi olarak ülkenin ulusal kuşu ilan edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin simgelerinden 'kel kartalı', resmi olarak ABD'nin ulusal kuşu ilan eden yasa tasarısını imzaladı. Yaklaşık 250 yıldır ABD'nin simgelerinden olan 'kel kartal', Biden'ın imzaladığı yasa tasarısıyla resmen ülkenin ulusal kuşu oldu.

ABD resmi belgelerinde 1782'den bu yana yer alan 'kel kartal' sembolü, başkanlık bayrağı, askeri nişanlar ve para birimi dahil pek çok yerde kullanılıyor.