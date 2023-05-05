Kenya'da sel sularında mahsur kalan şoför, 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı

"O belgeleri yarına kadar yayınlamazsa ben servis edeceğim"

Kenya'daki fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı (SWT) yetkilileri, Çarşamba günü Galana-Kulalu geçidindeki nehrin aniden taşması sonucu bir tankerin sel sularına kapılarak devrildiği ve sürücünün 6 saat boyunca tankerin üstünde mahsur kaldığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Tanker sürücüsünün kurtarılma anları, anbean kameraya yansıdı.

VATANDAŞLARA UYARI

SWT olayla ilgili yaptığı açıklamada sele karşı halkı uyararak "Nehir aniden taşıp etrafını sardığında, bir tanker Galana-Kulalu geçidinden karşıya geçiyordu. Yağmur mevsimi boyunca sel sürekli bir tehdittir ve su seviyelerinin ne zaman veya ne kadar hızlı yükseleceğini tahmin etmek genellikle imkansızdır" açıklamasını yaptı.

İşte kurtarma anına ilişkin kareler;