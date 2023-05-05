Kenya'da sel sularında mahsur kalan şoför, 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Kenya'da sel sularında mahsur kalan şoför, 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı

05.05.2023 14:58

Kenya'da hayvanların refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşunun helikopteri, sel sularında devrilen tankerin üstünde 6 saat mahsur kalan sürücüyü kurtardı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kenya'daki fillerin refahı için çalışan sivil toplum kuruluşu Sheldrick Vahşi Yaşam Vakfı (SWT) yetkilileri, Çarşamba günü Galana-Kulalu geçidindeki nehrin aniden taşması sonucu bir tankerin sel sularına kapılarak devrildiği ve sürücünün 6 saat boyunca tankerin üstünde mahsur kaldığı ihbarını aldı. Olay yerine gelen SWT helikopteri, tankerin üstünde mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Tanker sürücüsünün kurtarılma anları, anbean kameraya yansıdı.

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SWT olayla ilgili yaptığı açıklamada sele karşı halkı uyararak "Nehir aniden taşıp etrafını sardığında, bir tanker Galana-Kulalu geçidinden karşıya geçiyordu. Yağmur mevsimi boyunca sel sürekli bir tehdittir ve su seviyelerinin ne zaman veya ne kadar hızlı yükseleceğini tahmin etmek genellikle imkansızdır" açıklamasını yaptı.

İşte kurtarma anına ilişkin kareler;

Kenya'da sel sularında mahsur kalan sürücü 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı
Kenya'da sel sularında mahsur kalan sürücü 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı
Kenya'da sel sularında mahsur kalan sürücü 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı
Kenya'da sel sularında mahsur kalan sürücü 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı
Kaynak: DHA
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Kenya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kenya'da sel sularında mahsur kalan şoför, 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenya'da sel sularında mahsur kalan şoför, 6 saat sonra helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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