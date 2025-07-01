Kerkük Havalimanı\'na Füze Saldırısı

IRAK'ın Kerkük kentindeki Uluslararası Kerkük Havalimanı'na 3 füzenin düştüğü, olayda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Uluslararası Kerkük Havalimanı İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 23.30 sıralarında kaynağı henüz bilinmeyen 3 füzenin havalimanına düştüğü kaydedildi. Füzelerden ikisi havalimanındaki askeri bölgeye biri ise sivil alana isabet ederken, sivil bölgeye düşen füze otluk alanda yangına neden oldu. Kerkük Uluslararası Havalimanı itfaiyesi tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.