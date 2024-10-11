MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığının devir teslim törenine katıldı.
Törende 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Kosova Barış Gücü Komutanı olarak görev yapan Tümgeneral Özkan Ulutaş, görevi İtalyan Tümgeneral Enrico Barduani'ye devretti.
Son Dakika › Dünya › KFOR'da Komutan Değişimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?