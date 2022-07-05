Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde dinine bağlı bir isim olarak tanınan John David Brock adlı adamı, ayin sırasında kullanılan yılan soktu. Olayın ardından hastaneye kaldırılmak istenen 60 yaşındaki adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi reddetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bell County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada David Brock'un tedaviyi reddedip evine gitmesinin ardından feci şekilde can verdiği belirtildi. David Brock'un yılanın ısırığını kutsal sayması nedeniyle tedaviyi reddettiği belirtilirken, bazı mezheplerde yılanların kutsal olduğu inanışının yaygın olduğu vurgulandı.

TEHLİKELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu canlıların Hristiyanlıktaki bu mezhebi kötülüklerden koruduğuna inanılarak, ayinlerde yılanların yukarıda tutulması sık uygulanan bir gelenek olarak görülüyor. Fakat daha önce de benzer olayların yaşanması ve yılanların ayin sırasında saldırıya geçmesi, uygulamaya yönelik eleştiriye neden oluyor.