Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü

05.07.2022 12:43
Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletindeki kilisede düzenlenen ayin sırasında dini ritüel amacıyla kullanılan yılan tarafından ısırılan John David Brock, yılanın ısırığını kutsal sayması nedeniyle tedaviyi reddetmesinin ardından feci şekilde can verdi. Öte yandan bu canlıların Hristiyanlıktaki bu mezhebi kötülüklerden koruduğuna inanılıyor.

ABD'nin Kentucky eyaletinde dinine bağlı bir isim olarak tanınan John David Brock adlı adamı, ayin sırasında kullanılan yılan soktu. Olayın ardından hastaneye kaldırılmak istenen 60 yaşındaki adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi reddetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Bell County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada David Brock'un tedaviyi reddedip evine gitmesinin ardından feci şekilde can verdiği belirtildi. David Brock'un yılanın ısırığını kutsal sayması nedeniyle tedaviyi reddettiği belirtilirken, bazı mezheplerde yılanların kutsal olduğu inanışının yaygın olduğu vurgulandı.

TEHLİKELİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Bu canlıların Hristiyanlıktaki bu mezhebi kötülüklerden koruduğuna inanılarak, ayinlerde yılanların yukarıda tutulması sık uygulanan bir gelenek olarak görülüyor. Fakat daha önce de benzer olayların yaşanması ve yılanların ayin sırasında saldırıya geçmesi, uygulamaya yönelik eleştiriye neden oluyor.

YORUMLAR
500
ABD'de 6 kişiyi öldürüp 30 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan saatler sonra yakalandı! Olay öncesi yayınladığı video gündem oldu ABD'de 6 kişiyi öldürüp 30 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan saatler sonra yakalandı! Olay öncesi yayınladığı video gündem oldu ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor ABD Büyükelçisi: Abd, Ukrayna Ordusunu Eğitmeyi Planlıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü - Son Dakika


Son Dakika
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:03 Kurban Bayramı öncesinde fenomen oldu! 130 kilo ağırlığındaki Koç Pablo, 8 bin TL'den alıcısını bekliyor
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 12:56:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement