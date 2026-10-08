KKTC Başbakanlığı Girne açıklarında bir naaşa daha ulaşıldığını bildirdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında bugün bir naaşa daha ulaşıldığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından deniz genelinde devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı kaydedildi. Açıklamada, denizden çıkarılan naaşın kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kayıp durumda bulunan bir kişiye daha ulaşılması amacıyla arama ve kurtarma faaliyetlerinin kararlılıkla yürütülmeye devam ettiği belirtildi.