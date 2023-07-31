Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi

Kolombiya'da bir bisikletçi, ormanlık alanda hızla bisikleti ile giderken aniden bisiklet yolunda cinsel ilişkiye giren bir çift gördü.

GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

Yaşadığı şaşkınlıktan dolayı bisikletçi önce çığlık attı, daha sonra çifti bisiklet yolunda ilişkiye girmemeleri gerektiğini konusunda uyararak yoluna devam etti.

KASKINDAKİ KAMERAYLA KAYDETTİ

Sürücü, kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüyü internet üzerinde paylaştı. İnternet kullanıcıları, ormanlı alanın herkes ait olduğunu söyleyerek çifte bisiklet yolunu kullanmamaları gerektiğini söyleyen bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi.