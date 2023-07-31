Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi

31.07.2023 20:53

Kolombiya'da bir bisikletçi ormanda hızla bisikleti ile giderken aniden bisiklet yolunda cinsel ilişkiye giren bir çift görünce, yaşadığı şaşkınlıktan dolayı önce çığlık daha sonra çifti bisiklet yolunda ilişkiye girmemeleri gerektiğini konusunda uyararak yoluna devam etti. Sürücü kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüyü internet üzerinde paylaştı.

Kolombiya'da bir bisikletçi, ormanlık alanda hızla bisikleti ile giderken aniden bisiklet yolunda cinsel ilişkiye giren bir çift gördü.

Bisikletçi, Ormanda İlişkiye Giren Çiftle Karşılaştı

GÖRÜNCE ÇIĞLIK ATTI

Yaşadığı şaşkınlıktan dolayı bisikletçi önce çığlık attı, daha sonra çifti bisiklet yolunda ilişkiye girmemeleri gerektiğini konusunda uyararak yoluna devam etti.

Bisikletçi, Ormanda İlişkiye Giren Çiftle Karşılaştı

KASKINDAKİ KAMERAYLA KAYDETTİ

Sürücü, kaskındaki kamera tarafından kaydedilen görüntüyü internet üzerinde paylaştı. İnternet kullanıcıları, ormanlı alanın herkes ait olduğunu söyleyerek çifte bisiklet yolunu kullanmamaları gerektiğini söyleyen bisiklet sürücüsüne tepki gösterdi.

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SON DAKİKA: Kolombiya'da ormanda ilişkiye giren çiftle karşılaşan bisikletçi şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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