Kolombiya'da çift, havalimanı yakınında cinsel ilişki filmi çekerken görüntülendi

Kolombiya'da bir çift, havalanı yakınlarında cinsel ilişki filmi çekerken görüntülendi.

Bucaramanga, Kolombiya'daki Palonegro Uluslararası Havaalanı'na yakın bir yerde, yol kenarına park etmiş bir beyaz Kia Picanto'nun yanında çift cinsel ilişkiye girerken bir kameraman, kendilerini filme aldı.

Durumu gören bir vatandaş, ilişkiye giren çifti ve kendilerini çeken kameramanın görüntülerini telefonu ile çekip, görüntüleri yetkililereyolladı.

Videoyu çeken vatandaş şu açıklamaları yaptı;"Herkesin havaalanına gidiş yolunda çiftlerin ne yaptığını bilmeleri için kamuoyuna bir şikayette bulunmak istiyorum. Muhtemelen bir video çekiyorlar. Sabah 11.30'da ve geçen arabalara rağmen, bu insanlar hala işlerine devam ediyor. Bu, Palonegro Ecoparque restoranının önünde gerçekleşiyor."

Yerel polis, filme alınan "kamusal şikayet" konusunda bilgi sahibi olduklarını ve olaya karışan kişileri tanımlamak için görüntüleri incelediklerini onayladı. Yetkililer, son haftalarda birçok benzer şikayet alındığını belirtti ve bölgedeki polis devriyelerinin sayısını artıracaklarını söyledi. Görüntüler hakkındaki soruşturma hala devam ediyor.

Bu haber, bir restoranda yemek yiyen müşterilerin, tam karşıdaki bir uçurum kenarında alenen cinsel ilişkiye giren bir çifti görerek şok yaşamalarının ardından geldi. Bu cüretkar çift, popüler bir sahil yolu üzerinde sevişirken görüldü. Hooked on the Rocks restoranından alınan fotoğraflar, çiftin tamamen çıplak olduğunu ve yürüyüş yapanların sadece birkaç metre ötede olduğunu gösteriyor.