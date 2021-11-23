Koronavirüs nedeniyle morglar doldu, ölüleri koridorlarda bekletiyorlar

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da koronavirüs salgını yeniden ivme kazandı. Salgının yıkım yarattığı ülkeler arasında yer alan Romanya'da ise vahim bir tablo ortaya çıktı. Çok sayıda cansız beden, morglarda yer olmamasınedeniyle hastane koridorlarında bekletiliyor.

AŞILAMA HIZI DÜŞTÜ

Vaka sayıları hızla artmaya başlarken, aşılanma hızının düşmesi bu duruma zemin hazırladı. Dördüncü dalgayı en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri de Romanya. Avrupa'da en düşük aşılama oranlarından birine sahip olan ülkede nüfusun yalnızca yüzde 36'sı korona aşısı oldu.

HASTANEYİ GÖRÜNTÜLEDİLER

ABD merkezli CNN International, ülkede korona virüsüyle mücadelede son durumu görüntülemek için Bükreş Üniversitesi Hastanesi'ne girdi. Hastanenin pek çok servisinin hastalara yetişilememesi nedeniyle korona servisine dönüştürüldüğü belirtildi.

ÖLÜLER KORİDORDA TUTULUYOR

Hastane morgunun kapasitesinin 15 olduğu ifade edilirken, CNN International'ın gittiği gün hayatını kaybeden 41 kişinin bedenlerinin koridorda sıralandığı dikkat çekti. Hastanede hemşire olarak görev yapan Claudiu Ionita CNN International'a yaptığı açıklamada, "Bu mesleğe başladığımda asla böyle bir şey yaşayacağımı düşünmemiştim" dedi.