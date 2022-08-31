Koronavirüs salgınını aşı satmak için bilinçli olarak çıkardığı ve salgın sırasında yaptığı yatırımlardan milyonlarca dolar kazandığı iddiası nedeniyle ismi 'Olağan şüpheli'ye çıkan dünyaca ünlü milyarder Bill Gates, Trakya'yı etkisi altına alan tırtıl istilası sırasında da akıllara gelen ilk isim olmuştu.
Yapay et ve iklim değişikliği gibi insanları tehdit eden tüm olayların arkasından çıkan Gates'in son hareketi ise özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi.
Sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil Virüsü'nün, Yunanistan'da bir gün içinde 11 kişinin ölümüne neden olduğu gün, Twitter kapağına bir sinek fotoğrafı yükleyen Gates, "Acaba?" sorusunu akıllara getirdi.
Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in kurucusu olduğu Bill and Melinda Gates Vakfı'nın, sıtmayı önlemek için genetiği değiştirilmiş sivrisinek üreten bir girişimi desteklediği biliniyor. Gates Vakfı sıtma direktörü Philip Welkhoff, geçtiğimiz yıl yaptığı bir basın açıklamasında, "Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler diğer vektör kaynaklı hastalıkların kontrolünde umut vaat ediyor, bu nedenle bunların sıtma için tamamlayıcı müdahalelerin yanı sıra diğer kullanım alanlarını keşfetmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu - Son Dakika