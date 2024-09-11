Kosova'da İki Robotik Dershane Açıldı - Son Dakika
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Kosova'da İki Robotik Dershane Açıldı

Kosova\'da İki Robotik Dershane Açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nca Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında iki robotik dershane açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

11.09.2024 17:31
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nca Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında iki robotik dershane açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca; Sivil Asker İş Birliği projeleri kapsamında, 'Mitroviça Mimar Sinan Teknik Lisesi Robotik Dershane Projesi' ile 'Xhavit Ahmeti Lisesine Robotik Dershane Yapımı Projesi' tamamlanarak dershanelerin açılışı yapıldı" denildi.

Kaynak: DHA

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