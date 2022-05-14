Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde - Son Dakika
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Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde

14.05.2022 16:17

Sosyal medyada dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı bir sayfada Sivas kangal köpeğinin görüntüsü gündem oldu. Kangal için, "Koyunlarını çok iyi koruyan bir Türk kangalı cinsi" yorumları yapıldı.

Türkiye'nin meşhur kangal köpeği, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı bir sayfa, kangal köpeğine ait görüntüleri paylaştı.

GÜCÜ VE DURUŞU ÇOK BEĞENİLDİ

Koyunların ön tarafındaki kulübede olduğu görülen kangal köpeğinin duruşu ve çevikliği çok beğenildi. Ayrıca koyunlara da çok iyi sahip çıkacağı vurgulandı.

ÇOK SAYIDA YORUM YAĞDI

Kangalı ilk kez gören çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaptı. Ayrıca köpeğin bir gözünün de kör olduğu iddia edildi.

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Son Dakika Dünya Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde - Son Dakika


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