Türkiye'nin meşhur kangal köpeği, adını dünyaya duyurmaya devam ediyor. Son olarak dünya genelinde hayvanların paylaşıldığı bir sayfa, kangal köpeğine ait görüntüleri paylaştı.
Koyunların ön tarafındaki kulübede olduğu görülen kangal köpeğinin duruşu ve çevikliği çok beğenildi. Ayrıca koyunlara da çok iyi sahip çıkacağı vurgulandı.
Kangalı ilk kez gören çok sayıda kullanıcı, videonun altına yorum yaptı. Ayrıca köpeğin bir gözünün de kör olduğu iddia edildi.
Son Dakika › Dünya › Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde - Son Dakika