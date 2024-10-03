KRATHON Tayfunu: 2 Ölü, 102 Yaralı - Son Dakika
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KRATHON Tayfunu: 2 Ölü, 102 Yaralı

KRATHON Tayfunu: 2 Ölü, 102 Yaralı

KRATHON Tayfunu, Tayvan'da 2 ölü, 102 yaralıyla sonuçlandı; 9 bin kişi tahliye edildi.

03.10.2024 12:10
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KRATHON Tayfunu, Tayvan kıyılarına yaklaşırken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Tayvan yerel medyası, Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunda 2 kişinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Hualien ilinde evinde bir ağacı budayan 70 yaşlarındaki adam düşerek hayatını kaybederken, Taimali ilçesindeki South Link Otoyolu'nda kullandığı kamyonun devasa bir kayaya çarpması sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki bir adamın da öldüğü belirtildi.

Yunlin ilinde denize düşen bir kişinin olduğu ihbarını alan yetkililer, arama çalışmalarını fırtına nedeniyle durdurdu. Hualien ilinin Sioulin ilçesinde ise Shuiyuan Köprüsü yakınındaki akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, tedbir amacıyla 12 ilde toplam 9 bin 597 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ekonomik İşler Bakanlığı da tayfun nedeniyle 58 bin 109 hanede elektrik kesintileri olduğunu, elektrik verilemeyen 3 bin 940 haneye yarın akşama kadar elektrik verilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya KRATHON Tayfunu: 2 Ölü, 102 Yaralı - Son Dakika

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