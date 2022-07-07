Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz

07.07.2022 17:44
Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz

Kremlin Sözcüsü Peskov, İngiltere Başbakanı Johnson'ın istifa etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu kararın Kremlin için endişe verici olmadığını belirterek, "Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararına ilişkin konuştu. Peskov, bugünkü basın brifinginde konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Johnson'la ilgili "Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz" dedi. Peskov, Johnson'ın istifasına ilişkin haberlerin Kremlin için endişe verici olmadığını söyledi.

İSTİFA KRİZİNE YANIT OLARAK GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarından haberdar olduğunun ortaya çıkmasıyla hükûmetteki istifa krizine yanıt olarak görevinden ayrıldığını bugün açıkladı.

YORUMLAR
500
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı İngiltere Başbakanı Johnson partisinin liderliğinden istifasını açıkladı

Boris Johnson, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
17:12 Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:49:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement