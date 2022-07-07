Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifa kararına ilişkin konuştu. Peskov, bugünkü basın brifinginde konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada Johnson'la ilgili "Bizden hoşlanmıyor, biz de ondan hoşlanmıyoruz" dedi. Peskov, Johnson'ın istifasına ilişkin haberlerin Kremlin için endişe verici olmadığını söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakâr Parti Grup Yöneticisi Chris Pincher hakkındaki taciz iddialarından haberdar olduğunun ortaya çıkmasıyla hükûmetteki istifa krizine yanıt olarak görevinden ayrıldığını bugün açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz - Son Dakika