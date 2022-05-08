Küba'da 142 yıllık otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Küba'da 142 yıllık otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi

08.05.2022 10:26

Küba'nın başkenti Havana'da, 6 Mayıs'ta 142 yıllık tarihi bir otelde meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükselirken, 19 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 6 kişi daha artarak 32'ye çıktığı, yaralı sayısının ise 15'i çocuk, 80 olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, tedavileri hastane devam eden 10 kişinin de durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde patlama sonucunda halen 19 kişinin kayıp olduğu, ölenler arasında biri hamile 4 çocuğun bulunduğu öne sürülüyor.

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPILDI

Yaralıları dün hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edildi. Saratoga isimli 5 yıldızlı otelde, gaz kaçağından kaynaklanan patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi ölmüş, 13 kişi kaybolmuştu.

NEREDEYSE 100 YILDIR HİZMET VERİYORDU

Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması beklenen tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.

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Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti Havana'daki Saratoga Hotel'de patlama: En az 25 kişi hayatını kaybetti Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı Küba'nın başkenti Havana'da patlama: 8 ölü, 30 yaralı

Arama Kurtarma, Patlama, Mayıs, Küba, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Küba'da 142 yıllık otelde yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika


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