Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza - Son Dakika

Dün, tarihi Saratoga Otel'de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor. Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğu da bulunuyor.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Patlamanın şiddetiyle otelde büyük yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"SALDIRI DEĞİL, TALİHSİZ BİR KAZA"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yaralıların çoğunun tedavi edildiği Calixto Garcia Hastanesi'nden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Bu bir bomba ya da saldırı değil, talihsiz bir kaza" ifadelerini kullandı. Küba Turizm Bakanı Juan Carlos Garcia ise ilk bilgilere göre patlamada hiçbir yabancının ölmediğini veya yaralanmadığını ifade etti.

Patlamanın meydana geldiği otelin arkasında bulunan bir okul olaydan etkilenmezken, yetkililer tüm çocukların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurmuştu.

İşte patlama yaşanan otelden fotoğraflar;