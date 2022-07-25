Küçük kız yılan saldırısında can verdi! Ekipler evde onlarcasını buldu

Dünya genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılan saldırılarında da artış meydana geldi. Son yılan saldırısı ise Hindistan'ın Bihar kentinde yaşandı. Babasının evinde saklambaç oynadığı öğrenilen kız çocuğu, yılan saldırısına uğradı.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi ve akrabaları tarafından durumun fark edilmesinin ardından 5 yaşındaki çocuk Kuzey Dinajpur Raiganj Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahaleler ise küçük çocuğu kurtarmaya yetmedi.

EVE GİTTİKLERİNDE KORKUNÇ TABLOYLA KARŞILAŞTILAR

Kızın öldüğü evi incelemeye giden ekipleri ise daha büyük bir sürpriz bekliyordu. Ekipler, evde yaptıkları inceleme sonucunda en az 40 yılan daha tespit etmeleri nedeniyle büyük bir korku yaşadı.