Kuleba'dan silah ve mühimmat teslimatını hızlandırma çağrısı - Son Dakika
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Kuleba'dan silah ve mühimmat teslimatını hızlandırma çağrısı

24.05.2022 10:43
Kuleba'dan silah ve mühimmat teslimatını hızlandırma çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ortaklara, Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatlını hızlandırma çağrısında bulundu.

Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tüm silahlara zaten sahip olduğu sonucuna varmak için çok erken. Donbas'taki Rus saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarındaki en büyük acımasız çatışmadır. Özellikle MLRS (Çok Namlulu Roketatar Sistemi), uzun menzilli topçu, APC'ler (Zırhlı Personel Taşıyıcı) olmak üzere, ortakları silah ve mühimmat teslimatını hızlandırmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Dmitro Kuleb, Mühimmat, Ukrayna, Silah, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuleba'dan silah ve mühimmat teslimatını hızlandırma çağrısı - Son Dakika


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