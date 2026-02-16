Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz

Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
16.02.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de teslimat yapmak için navigasyonu takip eden kurye, kendini denizde buldu. Minibüsüyle denize giren kuryenin o anları fotoğrafa yansıdı.

İngiltere'de teslimat adresine ulaşmak için navigasyon cihazını takip eden bir kurye, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. GPS'in yönlendirdiği yolun deniz sularıyla kaplı olduğunu fark etmeyen sürücü, minibüsüyle sığ sulara daldı.

ARAÇ SULARIN ORTASINDA KALDI

Gelgit nedeniyle yükselen suların ortasında kalan araç kısa sürede mahsur kalırken, kuryenin çaresiz anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen ekipler, su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşayan sürücüyü güvenli bir şekilde tahliye etti. Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde navigasyonun yanı sıra gelgit tabelalarının da dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Teslimat paketleri suyun içinde kalırken, kuryenin aracı çekici yardımıyla kurtarılabildi.

Teknoloji, İngiltere, Ulaşım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    penguene özemiş kurye 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’e Süper Lig’den sürpriz teklif Düşünmeden yanıtladı Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'e Süper Lig'den sürpriz teklif! Düşünmeden yanıtladı

20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:33:43. #7.11#
SON DAKİKA: Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.