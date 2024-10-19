Liam Payne\'in Trajik Ölümü: Müzik Sektöründe Yansımalar

Dünya

Liam Payne’in Çarşamba günü 31 yaşında Arjantin’de hayatını kaybetmesi sadece hayranlarını üzmekle kalmadı, müzik sektörünün de tekrar sorgulanmasına yol açtı.

Payne, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki otel odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Hayatını kaybetmeden önce alkollü olduğu ve kaba davrandığı otel yönetiminin polise yaptığı ihbarlar ile ortaya çıktı.

Payne, 16 yaşındayken İngiltere’de kurulan One Direction grubunun üyesi olarak dünya çapında üne kavuştu.

One Direction, 2000’lerin en ünlü gruplarından biri olarak o dönem çocuk ya da genç olan herkesin hafızasında güçlü bir yer edindi.

Grup, The X Factor yarışmasına katılan gençlerden kurulmuştu, Payne de grubun diğer üyeleriyle beraber çok genç yaşlardan itibaren şöhretle mücadele etmek zorunda kaldı.

Payne, şöhretin psikolojisini ve sağlığını etkilediğini yıllar içinde röportajlarında itiraf etmiş, kendisini yalnız hissettiğini ve alkol bağımlılığına kapıldığını anlatmıştı.

Bundan kurtulmak için rehabilitasyona gittiğini de itiraf etmişti.

Payne, üne kavuştuğu ilk yıllardan Men's Health dergisine bahsederken “Çok eğlenceliydi, ancak toksik olan yanları da vardı” demişti.

Onun yaşındaki diğerleri sınavlara hazırlanırken ya da ilk kalp kırıklıklarını yaşarken Payne, dünyanın ve hayranların ilgisiyle, imza isteyenlerle, magazin basınıyla, dünyayı gezmeyi gerektiren konser turlarıyla baş etmek için alkole sığındığını söylemişti.

Harry Styles yönünü çizmekte daha az zorlandı

Grup 2016 yılında dağıldığında 22 yaşındaki Payne müzik kariyeriyle bir yetişkin olarak başa çıkmak zorunda kaldı.

İngiltere’de çocuk sanatçıların akıl sağlığıyla ilgili çalışmalar yapan Prof. John Oates, büyük bir yıldız olmanın doğurduğu beklentilerle mücadele etmenin yorucu olabileceğini söylüyor.

Payne’in grup arkadaşı Harry Styles, o dönem müzik endüstrisinin beklentilerine daha uyumlanmış göründü, albümlerle ve rol aldığı filmlerle ününü pekiştirdi.

Ancak Payne geçişte zorlandı.

2019 yılında yaptığı R&B tarzındaki LP1 adlı albüm One Direction grubunun hayranlarını yakalamakta zorlandı.

“Benim için dibe vurma noktası neresiydi?”

Gençlerin ünün getirdiği zorluklarla psikolojik olarak nasıl mücadele ettiği Britney Spears’tan Justin Bieber’a kadar tartışmalı bir konu olarak gündeme geliyor.

Reality şov yıldızları için de benzer bir zorluk söz konusu.

2021 yılında Payne, bir podcaste verdiği röportajda, “Ne kadar dibe vuracağımı merak ediyordum. Benim için dibe vurma noktası neresiydi? Bunu asla bilemezsiniz. Bu durumu saklamakta iyiyimdir” demişti.

Prof. Oates’e göre, genç yıldızlar için en büyük zorluklardan biri, uzun süreli şöhretin ardından gelen düşüşü yönetmek:

“Eğer şöhret, kişinin özgüveni için bu kadar önemliyse, bu kaybı nasıl yönetebilecekler?

“Bireysel gelişimin önemli bir yönü, özgüvenin dış kaynaklarından içe doğru geçiş yapmaktır. Bu, kişinin kendisi hakkında düşünme yeteneğiyle ilgili ve diğerlerine olan bağımlılığı azaltabilir.”

Bu süreci, özellikle de yetişkinliğe bir yıldız olarak girenler için yönetmek zor olabilir.

“O aynı zamanda bir baba”

Payne özellikle son dönemde eski nişanlısının şiddet iddialarıyla zor bir dönemden geçiyordu.

Sadece kariyerindeki sarsıntılarla mücadele etmek zorunda kalmadı, aynı zamanda kamuoyuna yansıyan, kaba davrandığı eleştirilerinin yapılmasına yol açan olaylar da kaybolduğuna yönelik bir tablo çizdi.

Ancak Payne hayatını kaybettiğinden beri çok sayıda kişi sektörü eleştiriyor.

Sevdikleri ve yakınları ise medyanın Payne ile ilgili haberleri yapış tarzına tepki gösteriyor.

The X Factor’ın eski jüri üyesi ve Payne’in eski sevgilisi olan Cheryl Cole da yasını yaşadığı bu süreçte herkesin daha saygılısı olması gerektiği uyarısında bulundu.

2016 ve 2018 yılları arasında ilişkileri olan Cheryl Cole ve Payne’in bir de yedi yaşında bir çocukları var.

Cole, Payne’in her şeyden önce bir dost, kardeş, oğul, amca ve baba olduğunu hatırlatarak, “Bir çocuk şimdi bir daha babasını göremeyeceği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda” dedi.

2010 yılında The X Factor yarışmacısı olan Rebecca Ferguson, Payne öldükten kısa bir süre sonra, bir anısını paylaştı:

“Euston istasyonunda buluştuk ve X Factor’a birlikte taksiyle gittik. O gün umut dolu olan ve parlak geleceğini sabırsızlıkla bekleyen o çocuğu düşünüyorum.”

The X Factor’ın eski jüri üyesi Sharon Osbourne ise şu açıklamayı yaptı:

“Her birimiz seni hayal kırıklığına uğrattık. Dünyanın en zor endüstrilerinden birine çocuk yaşta girdin. Senin tarafında kim vardı?”