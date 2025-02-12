LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın başkent Trablus'ta uğradığı suikast girişiminden yaralı kurtulduğu belirtildi.
Libya Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel Juma'nın aracına Trablus'taki Tarik es-Seri yolunda ateş açıldı. Saldırının ardından Juma'nın hastaneye kaldırıldığı ve geçirdiği ameliyat sonrası durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Libya'da Bakan Adel Juma'ya Suikast Girişimi - Son Dakika
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