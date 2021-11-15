Libya'da Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, cumhurbaşkanlığına aday oldu

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık'ta ülkede ilk kez yapılacak olan başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Kaddafi, 2011'de Muammer Kaddafi'nin indirilerek linç edildiği isyan sonrası Kasım 2011'de ülkenin güneyinde isyancılar tarafından yakalanmış, 6 yıllık mahkumiyetinin ardından Haziran 2017'de serbest bırakılmıştı.

Kaddafi'nin 9 oğlundan 2. olan Seyfülislam, her ne kadar Libya yönetiminde resmi bir görevi olmasa da, yıllarca babasının arkasındaki en etkili figür ve babasının olası varisi olarak görülmüştü.

2011'den bu yana iç karışıklık ve çatışmalara sahne olan Libya, "Süheyrat Anlaşması" olarak da bilinen 2015 tarihli Libya Siyasi Anlaşması kapsamında ülkede siyasi birliği sağlama amacıyla 24 Aralık 2021'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini gerçekleştirecek.

Libya Review'ın Twitter'da paylaştığı videoda Seyfülislam Kaddafi'nin "2021 başkanlık seçimleri" yazılı bir panonun önünde bazı kağıtları imzaladığı görülüyor.

Geleneksel kıyafetleri ile başkanlık adaylığını açıklayan Kaddafi, Kuran'dan alıntılar yaparak "İnanmayanlar bundan nefret etse de Allah her zaman amacına galip gelir" dedi.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu işlediği suçlamasıyla aranıyor.

BBC İzleme Servisi'nden Amira Fathalla, Kaddafi'nin adaylığının bekleniyor olsa da Libya kamuoyunu ciddi şekilde böldüğünü aktarıyor.

Seyfülislam Kaddafi kimdir?

1972'de doğan Seyfülislam Kaddafi, Libya'nın 2000 ila 2011 yılları arasında Batı ile yakınlaşmasında önemli rol oynadı.

O, Kaddafi ailesinin vakfının başkanıydı ve Libya Yatırım Otoritesi'nde milyarlarca dolarlık servete sahipti. Ancak bu servete sahip olduğunu hep reddetti.

Kaddafi, elindeki maddi imkânları Batı ile ilişkiler kurulması için kullandı.

Babasının nükleer silah programından vazgeçmesi için yürütülen müzakerelerde yer aldı ve daha sonra, Libya'daki bir hastanedeki çocuklara HIV virüsü bulaştırmakla suçlanan 6 Bulgar doktorun serbest bırakılması görüşmelerinde arabuluculuk yaptı.

1988'deki Lockerbie bombalı saldırısı, 1986'daki Berlin gece kulübü saldırısı ve 1989'daki UTA 772 uçağının düşürülmesi olaylarında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat verilmesiyle ilgili müzakerelere katıldı.

Londra'da bir evi olan Seyfülislam Kaddafi'nin hem İngiliz siyasetçiler hem de Kraliyet ailesiyle bağlantısı vardı.

Siyasi reform çağrıları yapıyordu. Bu, İngiliz üniversitesi London School of Economics'teki (LSE) doktora tezinin de konusuydu.

Kaddafi'nin göstericilere karşı baskı uygulanmasındaki rolüyle ilgili iddialar gündeme gelince, LSE Rektörü Howard Davis görevinden istifa etmişti.

Bunun nedeni ise Davis'in, öğrenci Kaddafi'nin başında olduğu vakfın LSE'ye bağışlarını kabul ettiği için büyük eleştirilere maruz kalmasıydı.

Londra Üniversitesi ise Kaddafi'nin tezinin intihal olduğu iddiaları ardından tezin gerçekliğinin araştırılmasını istedi.

Hayvan olarak iki kaplan besliyor, şahinlerle çölde ava çıkıyor (Bu, Arap kraliyet ailelerinin bir geleneğiydi) ve amatör olarak resim yapıyordu.

Kaddafi, babasının varisi olduğu iddiasını hep reddetti.

Kaddafi 19 Kasım 2011'de, babasının Sirte'de ele geçirilip öldürülmesinden bir ay sonra yakalandı.