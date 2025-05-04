Londra'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Dünya

Londra'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı

Londra\'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı

İngiltere'nin Londra'sında 8 kişi terör şüphesiyle gözaltına alındı, 7'si İran vatandaşı.

04.05.2025 17:49
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İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da terörle mücadele birimleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi, terörle mücadele polislerinin 7'si İran vatandaşı olmak üzere 8 kişiyi iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına aldığını duyurdu. Buna göre, 3 Mayıs Cumartesi günü, yaşları 29 ile 40 arasında değişen, 4'ü İranlı, 5 şüpheli 'belirli bir tesisi' hedef almak için plan yaptıkları iddiasıyla, 'terör suçu' şüphesiyle gözaltına alındı. 5'inci şüphelinin hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Londra'da Terörle Mücadele Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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