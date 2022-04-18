Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

18.04.2022 16:25

Son dakika dünya haberi: Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus birliklerinin roketli saldırısında yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde Rus birliklerinin roketli saldırısında yaralanan 3 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Savovy, saldırıda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu. Yaralılar arasında bulunan 3 yaşındaki Artem adlı çocuğun, hastanede tedavi altına alındığı ve savaşın ilk günlerinde yoğun saldırıya uğrayan Harkiv kentinden annesiyle birlikte Lviv'e geldikleri bilgisi paylaşıldı. Savovy ayrıca çocuğun hastaneden görüntülerini paylaştı.


Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Lviv'deki saldırıda yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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