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Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti - Son Dakika
BBC

Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti

16.02.2022 17:29
Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti

Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan ve Polonya, milyarlarca euroluk AB fonunun alınabilmesi için demokratik standartlar şartını gözeten bir kurala ilişkin mahkemeye yaptıkları itirazı kaybetti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan ve Polonya, milyarlarca euroluk AB fonunun alınabilmesi için demokratik standartlar şartını gözeten bir kurala ilişkin mahkemeye yaptıkları itirazı kaybetti.

Avrupa Adalet Divanı, AB üyeliğinin getirdiği olanaklardan yararlanmak için hukukun üstünlüğü ilkesine uymak gerektiğine hükmetti.

Macaristan ve Polonya hükümetleri, son yıllarda standartlardan sapmakla suçlanıyor.

Macaristan'da iktidar partisi, kararı siyasi olarak nitelendirerek kınadı.

Adalet Divanı "AB bütçesinin sağlam mali yönetimi ve Birlik çıkarlarının", bir üye ülkenin hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal etmesiyle ciddi şekilde tehlikeye atılabileceğine karar verdi.

AB üyesi ülkelerin hukukun üstünlüğü ve dayanışma gibi ortak değerlere imza attığı ve AB'nin de "bu değerleri savunabilmesi" gerektiği belirtiliyor.

AB fonlarından önemli ölçüde yararlanan her iki ülke de yargı, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlığını zedeledikleri gerekçesiyle soruşturmaya tabi tutuldu.

Mahkeme kararı, milyarlarca euro tutarındaki pandemi kurtarma fonlarının üye ülkeler arasında paylaşılma şeklini etkileyebilir.

'Bildiğimiz haliyle AB'nin sonu'

Polonya Başbakan Yardımcısı Janusz Kowalski, AB'yi Macaristan ve Polonya'yı mali olanaklardan yoksun bırakmaya çalışmakla suçladı ve "Bu, bildiğimiz haliyle AB'nin sonu demek! Polonya'nın egemenliğini savunmalıyız" dedi.

Başbakan Viktor Orban'ın Fidesz partisinin dördüncü kez iktidara gelmek için kampanya yürüttüğü Macaristan'da ise Adalet Bakanı Judit Varga, AB'yi görevini kötüye kullanmakla suçladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü mekanizmasının AB bütçesini tüm AB vatandaşlarının yararına korumayı amaçladığını söyledi.

Von der Leyen, "Mekanizmayı pratikte nasıl uyguladığımız konusunda daha fazla netlik sağlamak için" önümüzdeki haftalarda yönergeler çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

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Son Dakika Dünya Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Macaristan ve Polonya, AB fonlarına erişim için demokratik kriter şartına yaptıkları itirazı kaybetti - Son Dakika
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