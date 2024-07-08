Macron, Başbakanın İstifasını Kabul Etmedi

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(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Gabriel Attal'ın istifasını kabul etmedi ve "istikrarı korumak için şimdilik görevine devam etmesini" istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gabriel Attal'ın erken genel seçimlerde çoğunluğu kaybetmesinin ardından istifasını "şimdilik" kabul etmedi. Macron'la birlikte Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı'nda yer alan Başbakan Attal, istifasını sundu. Macron, erken genel seçimlerde Ulusal Meclis'teki çoğunluğu kaybederek ikinci sıraya düşen ittifakının Başbakanı Attal'ın istifasını "ülkenin istikrarını korumak için" kabul etmedi.

Pazar günü seçim sonuçlarının ardından konuşan Attal, "görev gerektirdiği sürece" görevde kalmaya hazır olduğunu, bunun da yeni bir hükümetin kurulması için gereken süre kadar olacağını söylemişti.

Hiçbir ittifak çoğunluğu sağlayamadı

Sol partilerin ittifakı Yeni Halk Cephesi, ikinci turda 182 sandalyeyle birinci parti çıktı. Macron'un Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı, 168 milletvekili ile ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi, 143 vekillik kazanarak üçüncü sıraya yerleşti. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi ise 60 milletvekili çıkardı. Sonuçlara göre hiçbir ittifak ya da parti, ulusal mecliste çoğunluğu sağlayamıyor.

Fransa anayasasına göre Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini birinci çıkan parti liderine vermek zorunda değil. Ancak başbakanın parlamentodan güvenoyu alması da gerekiyor.

Yeni Halk Cephesi ittifakının başını çeken Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Macron'un hükümeti kurma görevini kendilerine vermesi gerektiğini söyledi. Melenchon, "Ülkeyi yönetmeye hazırız" mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, seçimlerden beri kamuoyuna hiç doğrudan açıklama yapmadı. Macron'un hafta boyunca NATO Zirvesi için ABD'de olması bekleniyor. Öte yandan, Fransız basını 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları bitene kadar siyasi boşluk yaratmamak adına Attal'ın başbakanlığı sürdürebileceğini yazdı.