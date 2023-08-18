Malatya'da depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı - Son Dakika

Malatya'da depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı

Son Güncelleme: 18.08.2023 16:34

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı. Yıkım sırasında bazı ev sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı. Yıkım için 160 kilo dinamit kullanıldığı ve kentte 1400 binanın bu yöntemle yıkılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, ağır hasarlı 12 katlı 2 bina, dinamitle patlatılarak yıkıldı. Binadaki bazı ev sahipleri, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

BİNANIN KOLONLARINA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 12 katlı 2 binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi.

Depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı, ev sahipleri o anları izlerken gözyaşlarına boğuldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkım çalışmalarını izleyen bazı daire sahipleri bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı, ev sahipleri o anları izlerken gözyaşlarına boğuldu

1400 BİNA BU YÖNTEMLE YIKILACAK

Öte yandan; binaların yıkımı için 1900 parça halinde toplam 160 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Kentte 1400 bina bu yöntemle yıkılacak.

Depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı, ev sahipleri o anları izlerken gözyaşlarına boğuldu
Depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı, ev sahipleri o anları izlerken gözyaşlarına boğuldu
Depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı, ev sahipleri o anları izlerken gözyaşlarına boğuldu
Kaynak: DHA

Malatya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Malatya'da depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da depremde hasar gören binalar dinamitle yıkıldı - Son Dakika
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