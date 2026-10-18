Manifest, Londra\'daki Wembley Arena\'da İngiltere\'deki ilk konserini verdi

Türk kadın müzik grubu Manifest ile ilk kez, İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Thames Nehri'nde ilerleyen bir teknede buluşuyoruz.Grubun altı üyesi, ellerinde Birleşik Krallık bayrağı desenli şemsiyelerle basına poz veriyor.Bir yandan da aralarında K-pop eğitimi almış erkek grubu dearALICE'ın da bulunduğu Britanyalı pop müzisyenleriyle sohbet ediyorlar.Netflix kameraları, altı bölümlük bir belgesel için geceyi kayda alıyor. Grup, Türkiye'deki başarısını uluslararası alana taşımak umuduyla Londra'da.Bu hedeflerinin öncesinde, Türkiye'de çalkantılı bir yıl geçirdiler. İstanbul'daki bir konserde giydikleri kıyafetler ve dansları nedeniyle "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçlamasıyla yargılandılar.'Coachella'yı da manifestleyeceğiz'Teknedeki buluşmamızdan birkaç hafta sonra, grupla bu kez Wembley Arena'da yeniden bir araya geliyorum. Ertesi akşam İngiltere'deki ilk konserlerini vermeye hazırlanıyorlar.Çevrelerinde dev LED ekranların ve grubun logosunun yer aldığı sahne kurulurken, altı üye de dansçılarıyla birlikte uyum içinde koreografi provası yapıyor.Grup; Süeda Uluca, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Sude Oktay, Hilal Yelekçi ve Esin Bahat'tan oluşuyor.Ancak Wembley, hedeflerinin yalnızca başlangıcı.Hilal Yelekçi, grubun adına gönderme yaparak, "Wembley'den sonra Coachella'yı ve diğer büyük sahneleri manifestleyeceğiz" diyor.Manifest, geçen yıl Şubat ayında, yarışmacıların gruba girebilmek için aylar boyunca mücadele ettiği Big5 Türkiye adlı televizyon yetenek yarışmasında kuruldu.Yarışmacılara, Hepsi grubunun eski üyesi ve aynı zamanda yarışmanın jüri üyelerinden Gülçin Ergül'ün de aralarında bulunduğu tanınmış Türk pop yıldızları mentorluk yaptı.Grup hızla yükseldi. Şu anda Spotify'da aylık altı milyondan fazla dinleyicileri var.

Londra'da bulundukları sırada ilk İngilizce şarkıları TRALALA'yı yayımladılar. Şarkının klibi, yayımlandığı gün YouTube'un günlük müzik videosu listesinde Shakira ve Taylor Swift'in videolarını geride bırakarak birinci sıraya çıktı.Bu aynı zamanda Türkiye dışında çektikleri ilk klipti. Grup, Londra'nın doğusunda, çoğunluğu Britanyalılardan oluşan bir yapım ekibiyle çalıştı.Pınar, "O güvenli alanın dışına çıkmak bizim için biraz stresliydi" diyor.İngiltere ve ABD'de sahneye çıkmak isteseler de Türk kimliklerini korumakta kararlılar.Sude Oktay, "Aslında dünyadaki dinleyicilere İngilizce şarkılarımızla değil, Türkçe şarkılarımızla ulaşmak istiyoruz" diyor."İnsanlara Türkçe şarkı söylemeyi öğretmek istiyoruz."Manifest, müzikal olarak ilham aldıkları isimler arasında Hepsi'nin yanı sıra Spice Girls'ü de sayıyor.Pınar, en sevdiği Spice Girls üyesinin Baby Spice olduğunu söylüyor."Pembe yüzünden. Ben de pembeyim ve sarışınım, yani belli zaten" diyerek gülüyor.Grup, dünyanın en büyük pop yıldızlarından Dua Lipa ile de tanışma fırsatı buldu.İngiliz-Arnavut şarkıcı, bu yıl Temmuz ayında Kosova'daki Sunny Hill Festivali'nde sahneye çıkmalarından önce Manifest ile kuliste buluştu, ardından performanslarını izledi.Grup üyelerinden biri o anı şöyle anlatıyor: "Kulisimize geldi ve çok güzel şeyler söyledi."Onu, şarkılarını ve sahnedeki duruşunu çok seviyoruz."Ancak grubun başarı yolculuğu geçen yıl tehlikeye girdi.İstanbul'da 18 yaş üstüne yönelik bir konserdeki kıyafetleri ve koreografilerine yöneltilen eleştirilerin ardından, haklarında genel ahlaka aykırı davrandıkları iddiasıyla soruşturma açıldı.Londra ziyaretleri de bunun üzerinden bir yılı biraz aşkın süre geçtikten sonra gerçekleşiyor.Bir Türk mahkemesi daha sonra, grubun koreografisinin ve sahnedeki fiziksel temaslarının teşhircilik oluşturduğuna hükmetti.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabındaki bir paylaşımında, grubun "bir daha bu tür eylemleri tekrarlayamaması" için harekete geçilmesini istedi.Dava, yetkililerin daha önce de genel ahlak gerekçesiyle konser ve festivalleri iptal ettiği Türkiye'de, sanat özgürlüğüne ilişkin eleştirileri de beraberinde getirdi.Şarkıcı Ceylan Ertem, soruşturmayı "kadınların özgürlüğüne ve sahne sanatlarına açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.Grubun altı üyesine üç ay 22'şer gün ve cezalar ertelendi. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasaklarını da kaldırdı.'Küçük kızlar da şarkı söylesin istiyoruz'Londra'daki görüşmemizde grup üyeleri, aldıkları ceza hakkında konuşmak istemedi. Bunun yerine, Türkiye'de yeni bir kız çocuğu kuşağına ilham verme arzularını anlattılar.Vokalist Pınar, "Biz birbirinden farklı altı kadınız, farklı hobilerimiz var…" diyor."Küçük kızların bize bakıp belki kendilerinin de şarkı söylemek, dans etmek istemesini çok ama çok istiyoruz."Belki bizden güç alabilirler."Londra'daki bir Türk restoranında düzenlenen imza etkinliğine yaklaşık 300 hayranı katıldı. Böylece grup, İngiltere'de yaşayan bazı hayranlarıyla ilk kez yüz yüze buluşabildi.Pınar, "Daha önce konserlerimiz ve etkinliklerimiz Türkiye'deydi, onlarla hiç yüz yüze görüşmemiştik" diyor."Bizim için çok tatlı bir andı."

Konser günü, Manifest logolu saç bantları takan ve pankartlar taşıyan hayranların toplandığı Wembley Arena'nın önünde heyecan hissediliyordu.Kalabalığın büyük bölümünü 20'li ve 30'lu yaşlarındaki Türk kadınlar oluşturuyordu. Birçoğu, grupla özdeşleşen renklerde giyinmişti.Aralarında Londra'da yaşayan iki arkadaş, 31 yaşındaki Elif ve 25 yaşındaki Zeynep de vardı. İkisi de grubun geride bıraktığı bir yılı değerlendiriyordu.Zeynep, "Daha önce orada sahne alan bir kadın müzik grubu duyduğumu sanmıyorum" diyor."Hepsi grubu son kez bir aradayken sanırım yedi yaşındaydım. Belki de insanın hayatında bir kez yaşayabileceği bir deneyim."Türk pop yıldızı Tarkan, 2008'de Wembley Arena'da konser vermişti.Elif içinse konserin daha geniş bir anlamı var."Türkiye'de zor zamanlardan geçiyoruz. Bu konser, kadınların gücünü, güçlenmesini, eğlenmeyi ve bir arada olmayı ifade ediyor" diyor."Türkiye'de insanların onları desteklemek ve hükümetin onlara yönelik tutumunu eleştirmek için bir araya geldiğini düşünüyorum."Zeynep de ekliyor: "Onları burada görmek harika ama umarım bir gün Türkiye'ye dönüp istediklerini, bunun yüzünden baskıya uğramadan yapabilirler."

Grup Wembley sahnesine çıktığında kadın dayanışması güçlü biçimde hissediliyordu. Konseri "Hileli" şarkısıyla açtılar, ardından TRALALA'ya geçtiler.Gece boyunca hem İngilizce hem Türkçe konuştular. Bir ara seyircilere kimlerin Türk, kimlerin İngiliz olduğunu sordular. En yüksek tezahürat Türk hayranlardan geldi.Kendi şarkılarının yanı sıra One Direction'dan Story of My Life, Spice Girls'ten Wannabe ve Pussycat Dolls'tan Hush Hush'ı da seslendirdiler.Hush Hush'ın içinde Gloria Gaynor'ın I Will Survive şarkısından da bir bölüm yer alıyor. Grup bu bölümü Türkçe söyledi. Kendi dilini uluslararası dinleyiciye ulaştırmakta kararlı bir grup için dikkat çekici bir andı.

Manifest'in gözü dünyanın dört bir yanındaki sahnelerde olsa da Londra'da geçirdikleri birkaç haftanın ardından memlekette alıştıkları bazı şeyleri özlemişlerdi.Sude Oktay, "Türk yemekleri, mesela kebap" diyor, ardından mantıyı da ekliyor.Pınar ise "Türkiye bizim evimiz" diyor."Evimizi özlüyoruz."Manifest'in Wembley Arena konserindeki şarkı listesi - 16 Ekim 2026Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .