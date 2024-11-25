Manila'da Yangın: 2 Bin Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika
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Manila'da Yangın: 2 Bin Aile Evsiz Kaldı

Manila\'da Yangın: 2 Bin Aile Evsiz Kaldı

Filipinler’in başkenti Manila’da meydana gelen yangın sonucu 2 bin aile evlerini kaybetti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

25.11.2024 11:17  Güncelleme: 11:18
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FİLİPİNLER'in başkenti Manila'da çıkan yangın sonucu 2 bin aile evlerini kaybetti.

Manila Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının yerel saatle 14.00'te söndürüldüğünü duyurdu. Manila İtfaiye Teşkilatı'ndan Alejandro Ramos, 2 bin ailenin evsiz kalmasına neden olan yangının sabahın erken saatlerinde ortaya çıktığını ve yaklaşık 1000 evin yangında kül olduğunu belirtti.

Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Manila'da Yangın: 2 Bin Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika

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