FİLİPİNLER'in başkenti Manila'da çıkan yangın sonucu 2 bin aile evlerini kaybetti.
Manila Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi, yangının yerel saatle 14.00'te söndürüldüğünü duyurdu. Manila İtfaiye Teşkilatı'ndan Alejandro Ramos, 2 bin ailenin evsiz kalmasına neden olan yangının sabahın erken saatlerinde ortaya çıktığını ve yaklaşık 1000 evin yangında kül olduğunu belirtti.
Yangının çıkış nedenini araştırmak üzere soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.
Son Dakika › Dünya › Manila'da Yangın: 2 Bin Aile Evsiz Kaldı - Son Dakika
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