Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası haber alınamayan editör - Son Dakika
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BBC

Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası haber alınamayan editör

15.03.2022 17:08
Marina Ovsyannikova: Rusya televizyonunda Ukrayna'nın işgalini protesto etmesi sonrası haber alınamayan editör

Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Channel One'da dün akşam canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova'dan haber alınamıyor.

Rusya'nın devlet kontrolündeki televizyon kanalı Channel One'da dün akşam canlı yayın sırasında pankart açarak ülkesinin Ukrayna'yı işgalini protesto eden editör Marina Ovsyannikova'dan haber alınamıyor.

Ovsyannikova'nın avukatları, protestosunun ardından gözaltına alınan müvekkillerine ulaşamadıklarını açıkladı.

BBC Rusça Servisi'ne konuşan Ovsyannikova'nın avukatlarından Anastasia Kostanova, müvekkilinin dün geceden beri telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

"Bütün gece boyunca" müvekkilini aradığını belirten Kostanova, "Bu da demek oluyor ki onu avukatlarından saklamaya ve avukat yardımı alma hakkını elinden almaya çalışıyorlar. Anlaşılan müvekkilimiz hakkında çok zorlu bir yasal süreç başlatmaya da hazırlanıyorlar" dedi.

Ovsyannikova'nın avukatlarından Pavel Çikov da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 12 saatten uzun süredir gözaltında olduğunu söylediği gazeteciye hâlâ ulaşamadıklarını söyledi.

Ovsyannikova, haber bülteni sırasında sunucunun arkasına geçerek "Savaşa hayır, savaşı durdurun" ifadelerinin de yer aldığı pankartı açmıştı.

Pankartta ayrıca, "Propagandaya inanmayın, burada size yalan söylüyorlar; Ruslar, savaşa karşı" yazıyordu.

'Televizyon ekranlarından yalan söylediğim için utanıyorum'

Ovsyannikova, Rusya'da Ukrayna'nın işgaline yönelik eleştiri ve protestolar üzerinde baskı kurmayı amaçlayan yeni bir yasa kapsamında yargılanacak.

Yeni yasaya göre, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatla ilgili "işgal" tanımını kullanan ya da "sahte haberler" yaymakla suçlanan kişiler 15 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Çikov'a göre ise müvekkili 30 bin ila 60 bin ruble (yaklaşık 4-7 bin Türk Lirası) para cezasına mahkum edilecek.

Ovsyannikova, protestodan bir süre önce kaydettiği videoda da Ukrayna'nın işgalini "suç" olarak nitelemiş ve "Kremlin propagandası" yapmakla suçladığı kanalda çalışmaktan utanç duyduğunu söylemişti.

Videoda, "Televizyon ekranlarından insanlara yalan söylediği için" kendinden utandığını belirten Ovsyannikova, "Rusların birer zombiye dönüşmesine izin verdiğim için utanıyorum. İnsani olmayan bu rejimi susarak izledik" diyordu.

Babasının da Ukraynalı olduğunu söyleyen Ovsyannikova, Rusya halkına savaşı protesto etmeleri çağrısında bulunuyor, "Hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" diyordu.

Kremlin'den eyleme tepki: Holiganlık

Kimliği ortaya çıktıktan sonra Facebook sayfasında Ukrayna, Rusya ve başka ülkelerden çok sayıda kişi Marina Ovsyannikova'ya destek mesajları paylaştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy de "gerçeği söylediği" için Ovsyannikova'yı övdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise "holiganlık" olarak nitelediği eyleme tepki gösterdi.

Rusya'da televizyon kanallarının haber bültenleri uzun süredir Kremlin'in kontrolü altında ve ana akım medyada bağımsız yorumcuların görüşlerine nadiren yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini tanımlarken "özel askeri harekât" gibi tanımlara yer veren devlet medyası, "neo-Nazilerden" oluştuğunu savunduğu seçilmiş Ukrayna hükümetini, gerilimin bu noktaya gelmesinden sorumlu tutuyor.

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