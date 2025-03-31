Marine Le Pen Suçlu Bulundu - Son Dakika
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Marine Le Pen Suçlu Bulundu

Marine Le Pen Suçlu Bulundu

Fransa'da Marine Le Pen ve 24 yetkili, 3 milyon euroyu kötüye kullanma suçundan mahkum edildi.

31.03.2025 14:05
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(ANKARA) - Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu aşırı sağcı parti Ulusal Birlik'ten bir dizi üst düzey yetkili, 2004 ile 2016 yılları arasında 3 milyon eurodan fazla parayı kötüye kullandığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Fransa'nın 2022 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 40'ın üzerinde oy alan aşırı sağcı Le Pen, 2027 seçimlerinde aday olamayabilir.

Fransa'da aşırı sağcı lider Marine Le Pen ve Ulusal Birlik partisinin diğer 24 yetkilisi, 2004 ile 2016 yılları arasında Avrupa Birliği parlamento yardımcılarına verilmesi gereken parayı, parti için çalışan personelin maaşlarını ödemek için kullandıkları suçlamasıyla yargılandı. Mahkeme, Le Pen'i zimmetine para geçirme suçundan suçlu buldu ve kamu görevine aday olmasını yasaklayan bir ceza verdi. France24, Le Pen'in kamu görevine aday olma yasağının süresini duymadan Paris'teki duruşma salonunu aniden terk ettiğini belirtti. Le Pen'in kamu göevine adaylık yasağının süresinin uzunluğu 2027 seçimlerine katılmasının önüne geçebilir.

Savcılar, 56 yaşındaki milletvekili için itiraz sürecinden bağımsız olarak hemen yürürlüğe girmek üzere beş yıl kamu görevinden men cezası talep ediyor. Le Pen, art arda üç seçimde Fransa cumhurbaşkanlığı için aday olmuş ve 2022'de görevdeki lider Emmanuel Macron'a yenilmiş yüzde 41 oranında oy almıştı.

Davanın siyasi motivasyonlu olduğunu ileri süren Le Pen, partisinin başında olduğu 2011 ila 2021 yılları arasında, Avrupa Parlamentosu'ndan para sızdırmayı amaçlayan "bir sistemin" başında olduğu suçlamalarını reddetti.

Kaynak: ANKA

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