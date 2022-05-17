Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi - Son Dakika
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BBC

Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi

17.05.2022 08:06
Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, iki aydan uzun süredir kuşatma altında olan Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasından, bazıları ağır yaralı 264 askerin tahliye edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, ağır yaralı asker sayısının 53 olduğunu; tahliye edilenlerin Rusya destekli grupların kontrolündeki Novoazovsk'a götürüldüğünü söyledi.

Diğer 211 askerin de Olenivka'ya götürüldüğü bilgisini verdi. Olenivka da Rusya destekli ayrılıkçı grupların kontrolünde.

Pazartesi gün içinde Rusya, fabrikadaki yaralı askerlerin çıkarılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Reuters haber ajansı, askerleri taşıyan 10'dan fazla otobüsün şehrin güneyine doğru ilerlediğini duyurdu.

Maliar, yaralı askerlerin fabrikadan çıkarılması karşılığında esir alınan Rus askerlerin salıverileceğini de sözlerine ekledi.

Salı gece yarısı video mesaj yayımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun, istihbaratının ve müzakere heyetinin, Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler'in organize ettii tahliye sürecine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Fabrikadan tahliye edilen Ukrayna askerlerinin bir an önce Rusya yanlısı grupların kontrolündeki bölgelerden salıverilmesini beklemediğini de sözlerine ekleyen Zelenskiy, serbest bırakılmaları için müzakerelerin "hassas şekilde" devam edeceğini ve zaman istediğini belirtti.

Mariupol'e Rus askerlerinin ilerlediği Mart ayından bu yana direnişin kalesi haline gelen fabrikada, iki aydan uzun süredir yüzlerce asker ve sivil mahsur kalmıştı.

Şu an fabrikada ve yer altındaki tünellerde kaç kişinin kaldığı net olarak bilinmiyor. Kalanların da tahliye edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan aşırı sağ gruplarla bağlantılı Azak tugayı da, sosyal medyada paylaştığı mesajda askerlerinin silah bırakmaya hazır olduğunu duyurdu. Grubun komutanı General Denis Prokopenko, amacının mümkün olduğunca çok sayıda askerin hayatını kurtarmak olduğunu söyledi.

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Son Dakika Dünya Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal çelik fabrikasından 264 asker tahliye edildi - Son Dakika
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