Marmaris'te orman yangını: Havadan müdahale durduruldu - Son Dakika
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Marmaris'te orman yangını: Havadan müdahale durduruldu

22.06.2022 00:24
Marmaris'te orman yangını: Havadan müdahale durduruldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyümeye devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile büyümeye devam ediyor.

Yangını söndürmek için çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edilirken havadan müdahalenin ise durdurulduğu açıklandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hava kararmadan yapılan havadan müdahale maalesef şu anda yapılmıyor. Tek talebimiz gece görüşlü helikopterlerin acil olarak bölgeye gönderilmesi," ifadelerine yer verdi.

Oktay, aksi takdirde yine bir felaketle karşı karşıya olunacağı uyarısında da bulundu.

Akşam 20:00 sıralarında Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınının rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldığı belirtiliyor.

Amazon Koyu'ndaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormandaki yangına ilk etapta beş helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre yangına müdahale için Muğla Valiliğinin talebi üzerine Aksaz Üs Komutanlığından su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile personel görevlendirildi.

Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandırılırken karadan yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğü belirtiliyor.

Yangına müdahalede bulunmak üzere Denizli, Antalya ve İzmir'den çok sayıda takviye ekiplerin sevk edildiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada ise yangının kontrol altına alınamamış olması nedeniyle endişe duyanlar tepkilerini dile getirmeye başladı.

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Kaynak: BBC

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BBC
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